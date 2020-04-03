شباب غارب يساعدون العمالة المنتظمة فى تسجيل بياناتهم لصرف الإعانات..صور

وأكد المحافظ في بيان له، أنه يتابع بنفسه تقديم كل التيسيرات لمساعدة عمال اليومية من أبناء محافظة البحر الأحمر، مناشداً المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة سرعة التسجيل مراعاة لحقوقهم وحفاظاً على مصلحتهم، للاستفادة من المساعدات المالية المقدمة لهم.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والتى ممكن أن تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تخصيص هذه المبالغ للعمالة غير المنتظمة حفاظاً على استقرارهم الأسرى والمجتمعي، لافتاً إلى أن كافة أجهزة الدولة تسعى للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار الفيروس.