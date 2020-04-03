اليوم السابع
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شباب غارب يساعدون العمالة المنتظمة فى تسجيل بياناتهم لصرف الإعانات..صور

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:23 م
شباب غارب يساعدون العمالة المنتظمة فى تسجيل بياناتهم لصرف الإعانات..صور شباب غارب يساعدون العمال في تسجيل بياناتهم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت شوارع مدينة غارب وتحديد أماكن تواجد عمال العمالة الغير منتظمة، مساعدة شباب مدينة غارب للعمال من خلال تسجيل بياناتهم علي موقع الأزهر الشريف ضمن العمالة الغير منتظمة ليكون لهم الفرصة في صرف الاعانة التي تصرف من بيت الزكاة والصدقات التابع لمشيخة الأزهر الشريف.

 
وأكد المحافظ في بيان له، أنه يتابع بنفسه تقديم كل التيسيرات لمساعدة عمال اليومية من أبناء محافظة البحر الأحمر، مناشداً المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة سرعة التسجيل مراعاة لحقوقهم وحفاظاً على مصلحتهم، للاستفادة من المساعدات المالية المقدمة لهم. 
 
وأوضح محافظ البحر الأحمر أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والتى ممكن أن تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تخصيص هذه المبالغ للعمالة غير المنتظمة حفاظاً على استقرارهم الأسرى والمجتمعي، لافتاً إلى أن كافة أجهزة الدولة تسعى للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار الفيروس.
 
يذكر أن خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة، على موقع وزارة القوى العاملة من خلال جهاز الحاسب الآلي، تتم وفقاً للخطوات التالية، الدخول على الموقع www.manpower.gov.eg، وبعدها الضغط على أيقونة عمالة غير منتظمة، ثم ملئ النموذج الخاص بالعمالة الذي يتم التحويل إليه، مع التأكد من ملئ جميع الخانات بشكل صحيح، والضغط على أيقونة (إرسال) والانتظار لرد الموقع أنه تم التسجيل بنجاح. 
 
 
شباب غارب يساعدون العمال في تسجيل بياناتهم (1)
 
 
شباب غارب يساعدون العمال في تسجيل بياناتهم (2)
 
 
شباب غارب يساعدون العمال في تسجيل بياناتهم (3)
 

 


البحر الاحمر

غارب

العمالة الغير منتظمة

الأزهر الشريف

القوي العاملة

فيروس كورونا

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