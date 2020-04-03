سلطات بلجيكا تتسلم 7 مليون كمامة طبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

كتب: أحمد علوى

أعلنت السلطات البلجيكية عن وصول شحنة مكونة من 7 ملايين كمامة طبية إلى المطار فى بيرسيت، بالقرب من منطقة لييج صباح اليوم الجمعة وتتضمن الشحنة 2 مليون قناع جراحى "بالمواصفات القياسية" بالإضافة إلى 5 ملايين قناع خاص من نوعية FFP2، فى إطار مكافحة فيروس كورونا.

وتوفر الأقنعة الحماية اللازمة من العدوى ، وبالتالي فهي مهمة للعاملين بالخطوط الأولى من القطاع الصحى فى بلجيكا، والذين يتواصلون بشكل وثيق مع المرضى كجزء من عملهم. بالإضافة إلى ذلك تم أيضاً تسليم 100 ألف قناع طبى سابقة.

ووفقاً للجمارك البلجيكية، فقد قامت الأخيرة بإحتساب الشحنة والتي بلغ وزنها 35 طنًا كل على حدة، قبل التوزيع، وسيتم حساب الأقنعة مرة أخرى واحدة تلو الأخرى. بالإضافة إلى التدقيق بشأن مراقبة الجودة على الأقنعة بمجرد هبوط الطائرة

وقال كريستوف فان هيرك أحد مسئولى مصلحة الجمارك بمطار لييج لشبكة VRT الفلامنكية، أن الشحنة مؤمنة أيضًا ، وقد اتخذ قرار بعد ظهور مشكلات مع الشحنات السابقة.

وأضاف فان هيرك، "نحن على يقين بنسبة 99% من أن الشحنة التي وصلت هذا الصباح لا بأس بها ، وذلك لسابق معرفتنا بمعظم الموردين من خلال عملياتنا الأخرى في الصين".

أثنى مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، على جهود ملك وملكة بلجيكا فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودورهما فى العمل على وقف نمو الفيروس التاجى ليس بلجيكا فقط، بل فى أفريقيا أيضًا، كما كشف عن تفاصيل تواصله مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول الجهود العالمية لمواجهة أزمة المرض القاتل.

وكتب مدير منظمة الصحة العالمية، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لقد تأثرت باهتمام أصحاب الجلالة الملك فيليب والملكة ماتيلد وتعاطفهما والتزامهما بإيقاف COVID19 ليس فقط فى بلجيكا ولكن أيضًا فى إفريقيا.. اتفقنا على أن فيروس كورونا يمثل تهديدًا شائعًا ضد البشرية جمعاء وعلينا محاربته معًا".