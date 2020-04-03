اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 09:00 ص
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زراعة القليوبية: انتهينا من 138 ألف استمارة لاستخراج كارت الفلاح الذكى

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:00 ص
زراعة القليوبية: انتهينا من 138 ألف استمارة لاستخراج كارت الفلاح الذكى المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من تحرير استمارات كارت الفلاح الذكى، للبدء في استخراج كروت الفلاح الذكية، مشيرًا إلى أنه يبلغ إجمالى عدد الحائزين بالقليوبية 250 ألفا، موضحًا أنه تم تسليم 10 آلاف و600 استمارة لوزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أنه تم تسليم الوزارة حتى الآن 138 ألف استمارة لـ 138 ألف حائز.

وأضاف "زايد" لـ "اليوم السابع"، أنه تم التنبيه بالتعاون مع مديرية أوقاف القليوبية على التنبيه على جميع الفلاحين بسرعة موافاة الجمعيات الزراعية ببطاقة الرقم القومي لتسجيل باقي الاستمارات الخاصة بهم، موضحًا أن الخطوة التالية يتم رفع تلك الاستمارات لوزارة الإنتاج الحربى، لبدء استخراج كارت الفلاح الذكى لتفعيله، مشيرًا إلى أن هذا الكارت يضمن وصول الدعم والأسمدة إلى مستحقيه، إلى جانب ضمان الصرف بطريقة منتظمة بعيدًا عن التلاعب لتوفير بيئة خصبة للمزارع للعمل فى مهنة الزراعة من خلال توفير كل احتياجاته للعمل على راحته.

وتابع "زايد"، أنه تم تشكيل 11 لجنة فرعية بالإدارات الزراعية بالإضافة إلى لجنة رئيسية بالمديرية لإنجاز تطبيق الكارت الذكى دون تأخير، وحل كل المعوقات والمشكلات التى تواجه عمليات التنفيذ بما يضمن حقوق المزارع وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع ومحاربة السوق السوداء، وحصول المزارعين على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة للمبيدات والبذور وكل مستلزمات الزراعة، وتأتى تمشيا مع سياسة الدولة فى النهوض بمنظومة الزراعة، بالإضافة لتيسير عمليات صرف المستحقات المالية.

وأوضح، أن كارت الفلاح يهدف إلى التحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي باستخدام كارت بين أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج  لمستحقيها، لافتًا إلى أن هيئة المساحة وقعت عدد من بروتوكولات التعاون مع العديد من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها بروتوكول حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية  بالتعاون مع وزارة الإتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة 12 مليون جنيه.

 


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زراعة القليوبية

كارت الفلاح الذكي

ميكنة منظومة الزراعة

الاسمدة

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