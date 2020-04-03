روسيا تقدم مساعدة إنسانية لصربيا على خلفية تفشى كورونا

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) الخميس أن روسيا ستقدم مساعدات إنسانية لصربيا على خلفية تفشى فيروس كورونا.

وأوضح الكرملين - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش لمناقشة أزمة تفشي الفيروس.

وقال البيان "انطلاقا من روح العلاقات الروسية الصربية التقليدية، جرى الاتفاق على تقديم مساعدة إنسانية لصربيا من أجل مكافحة انتشار العدوى، وستقدم وزارة الدفاع الروسية هذه المساعدة، بما في ذلك إرسال المتخصصين".

وكانت وزارة الداخلية الصربية اقترحت - في وقت سابق - على حكومة البلاد التوجه إلى روسيا بطلب المساعدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حينها أنه ليس هناك شك بأن مناشدات صربيا للمساعدة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد ستلقى الاهتمام اللازم، خاصة عندما يتعلق الأمر ببلد حليف لروسيا كصربيا.