رجال الإطفاء فى نيويورك يجتمعون أمام احدى المستشفيات لدعم وتحية الأطباء

كتب خالد إبراهيم

يقف العالم أجمع فى اللحظة الحاليا وقفة احترام واجلال وتقدير للأطباء فى كافة أنحاء العالم، على المجهود الذى يبذلوه فى مكافحة ومواجهة فيروس كورونا القاتل، الذى أصاب مليون شخص حول العالم، وقتل أكثر من 52 ألف، ومازال يحصد الأرواح فى أوروبا وآسيا وأمريكا وكذلك أفريقيا.

وفى منهاتن، حرص رجال الإطفاء على المشاركة فى رسالة شكر إلى الأطباء فى احدى المستشفيات تقديرا لجهودهم فى مكافحة "كورونا".

في مشهد مؤثر، تجمع رجال الإطفاء في مدينة #نيويورك أمام إحدى مستشفيات #مانهاتن للتعبير عن امتنانهم ودعمهم لـ"الأبطال الحقيقيين" العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يبذلون جهدهم في انقاذ مرضى فيروس #كورونا المستجد. للمزيد تابعونا على #إنستغرام: https://t.co/ueuqko6C2Z pic.twitter.com/z5hVOuGEYT — CNN بالعربية (@cnnarabic) April 3, 2020

ونشرت ديلى ميلى بمجموعة من الفيديوهات، ترصد تحية للأطباء من قبل رجال الإطفاء، وقد شوهدت إدارة الإطفاء فى نيويورك وهي تمنح العاملين في المستشفيات تصفيق حار لعملهم الشاق خلال جائحة فيروس التاجي، وتسلقهم فوق شاحناتهم لإظهار احترامهم.



أطباء المستشفى



تحية رجال الإطفاء

واصطف رجال الإطفاء على سياراتهم خارج المستشفيات فى احدى أكثر المناطق تضررا فى نيويورك.

يذكر أن مراكز التبرع بالدم في جميع الولايات المتحدة تكثف جهودها لجمع البلازما من الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 ، على أمل أن يتم استخدامها لإنقاذ حياة الآخرين المصابين بوباء فيروس كورونا، وذلك بعد الموافقة الطارئة التى منحتها الـ FDA لاستخدام بلازما النقاهة.



رجال الاطفاء

ونشرت لوس أنجلوس تايمز، أنه بموجب المبادئ التوجيهية الصادرة هذا الأسبوع من قبل وكالة AABB ، وهي وكالة دولية غير ربحية تركز على طب نقل الدم والعلاجات الخلوية الأمريكية، يمكن أن تصبح العشرات من مراكز الدم المجتمعية في جميع أنحاء البلاد، مصدرًا رئيسيًا للعلاج الذي يعود إلى قرن من الزمان والمعروف باسم العلاج بالبلازما النقاهة.

ويستخدم العلاج منتجات الدم المأخوذة من الأشخاص الذين تعافوا من عدوى فيروسية، ويتم حقنها في المرضى الذين لا يزالون يعانون من الفيروس.د

وقد تم استخدام العلاج بالبلازما التجريبي خلال إنفلونزا 1918 المدمرة ، وكذلك لعلاج الحصبة في ثلاثينيات القرن العشرين، وفي السنوات الأخيرة ، تم استخدام العلاج بالبلازما لعلاج ضحايا فيروس إيبولا والسارس و H1N1.