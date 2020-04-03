رئيس غرفة عمليات الأوقاف: السيطرة بغلق المساجد أصاب الجماعة الإرهابية فى مقتل

كتب - إسماعيل رفعت

أكد الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني رئيس غرفة عمليات متابعة غلق المساجد المؤقت بوزارة الأوقاف لمتابعة تنفيذ قرار الوزارة بتعليق الجمع والجماعات، أن نجاح الأوقاف المبهر في السيطرة على المساجد أصاب الجماعة الإرهابية في مقتل، ودفعها إلى الكذب والاختلاق، وبث الشائعات الكاذبة المغرضة، مما يجب التنبه له وعدم استقاء أي معلومات في هذا الشأن من غير الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف، على التزام جميع العاملين بها بقرار تعليق الجمع والجماعات بالمساجد على مستوى الجمهورية ووجهت لهم الشكر على ذلك، حيث لم تسفر عمليات المتابعة سوى عن مخالفة واحدة بإحدى الزوايا بإدارة شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم إنهاء خدمة العامل المكلف بغلق الزاوية وتحرر المحضر رقم 755 ضد المخالف من الأهالي بمعرفة مدير الإدارة.

واعلنت الوزارة، عن تصدى رجال الأوقاف بحسم لمحاولات يسيرة من بعض المغيبين عن إدراك الواقع ومن لا فقه لهم ممن حاولوا إقامة الجمعة أو صلاة الظهر جماعة في الشارع أو أمام أي مسجد مغلق أو زاوية مغلقة في حالات محدودة جدًا دون أصابع اليد الواحدة وتحرر محضر بكل واقعة على حدة على الرغم من وقوع هذه المحاولات بعيدًا عن المساجد، حيث يعمل رجال الأوقاف على منع إقامة الجمعة حتى لو كان ذلك في مول أو بهو فندق أو نهر طريق، وهو ما يستحقون عليه كل التقدير. وجهت غرفة عمليات الأوقاف لمتابعة تنفيذ قرار الوزارة بتعليق الجمع والجماعات الشكر لقيادات المديريات على جهودهم في إتمام غلق المساجد في صلاة الجمعة.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضا ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة .