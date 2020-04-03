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رئيس المعهد الإيطالى للصحة ردا على واشنطن: لا دلائل علمية ببقاء كورونا بالهواء

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:53 م
رئيس المعهد الإيطالى للصحة ردا على واشنطن: لا دلائل علمية ببقاء كورونا بالهواء كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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نفى رئيس المعهد العالى للصحة فى إيطاليا، وجود دلائل علمية تفيد ببقاء فيروس كورونا المستجد فى الهواء لفترة، تعقيبا على ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية، والتى تحدثت عن تقرير علمى بهذا الصدد وصل إلى البيت الأبيض، وفقا لصحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية.

 

وقال سيلفيو بروزافيرو خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة،: "لا يوجد حاليًا أى دليل على أن الفيروس الجديد ينتشر في الهواء، كان هذا معروفًا فى سياقات معينة مثل تلك الصحية، ولكن فى الوقت الحالى تشير الأوراق العلمية إلى أن الطرق الرئيسية لانتشار الفيروس هى تلك الخاصة بالقطيرات (من الأنف أو الفم) وعن طريق الاتصال بين شخص لآخر.

 

كما أعلن رئيس المعهد العالى للصحة، وصول تعميم جديد من وزارة الصحة بشأن تعزيز استخدام المسوحات الاختبارية لرصد حالات انتشار الفيروس في مختلف مناطق البلاد.

 

وفى الوقت الذى تؤكد فيه تباطؤ وتيرة عدوى كوفيد 19، ونوه بروزافيرو بأنه "لا توجد منطقة في إيطاليا لا ينتشر فيها الفيروس، لافتا إلى انتشار واسع  للجائحة في بعض المناطق، وقال "من هنا يأتي النداء للإبقاء على التزام عال المستوى حيال التوصيات والقيود المعتمدة لاحتواء الفيروس".

 

ووصل عدد الوفيات فى إيطاليا اليوم الجمعة، إلى 14.681 حالة وفاة، بينما الإصابات وصلت إلى119.827 شخصا، وعدد المتعافين وصل إلى 19.758 شخصا.

 

وقال رئيس هيئة الدفاع المدنى الإيطالى، أنجيلو بوريللي، إن "الطوارئ فى إيطاليا ستستمر حتى 2 مايو وأنه سيتعين على الجميع البقاء فى المنازل لعدة أسابيع".

 

وأوضح بوريللى، فى تصريحات لقناة "راى1" الإيطالية أن "إعادة الانشطة تتم تدريجيا بعد 16 مايو، مشيرا إلى أن الشخص الذى ينتقل من مكانه ينقل الوباء، ولذلك فإن حالة الطوارئ ستستمر حتى مايو ، مشددا على ضرورة الاستمرار فى السلوك الصارم للغاية، لافتا إلى أن الفيروس غير نهجنا تجاه الاتصالات البشرية والشخصية وسيتعين علينا الحفاظ على بعدنا لبعض الوقت".

 

وكان رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونتى، أقر استمرار الطوارئ حنى 13 أبريل، ولكن رئيس الدفاع المدنى المسئول عن طزوارئ كورونا يرى أنها ستظل حتى مايو ، وقال "يجب علينا تطبيق تدابير حازمة واحتياطية لأنه لا يتم استبعاد احتمال عودة الفيروس".

 


ايطاليا

فيروس كورونا

وباء كورونا

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اوروبا

corona news

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