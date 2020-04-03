اليوم السابع
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دوريات أمنية بشوارع كفر الشيخ للتأكد من التزام المواطنين بحظر التجوال.. صور

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:50 م
دوريات أمنية بشوارع كفر الشيخ للتأكد من التزام المواطنين بحظر التجوال.. صور شوارع كفر الشيخ خلال حظر التجوال
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، بالتزام مواطنى المحافظة بعاشر أيام قرار حظر التجوال، ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحاً، تنفيذاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره .

 

وأهاب محافظ كفرالشيخ، المواطنين الاستمرار فى هذا الالتزام، حرصاً على صالح أسرهم وأبنائهم حتى يتم عبور هذه المرحلة العصيبة بسلام، مؤكداً أن هذا الالتزام هو دليل وعى تام بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء هذه الأزمة.

 

وأكد محافظ كفرالشيخ، على الجهود التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى متابعة التزام المواطنين بتعليمات الحظر، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية فى التعامل مع أية حالات طارئة، والتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة لمُحاصرة إنتشار ڤيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرارات من خلال غرف عمليات منعقدة على مدار الساعة، والتواصل المباشر والدائم بين كافة الجهات المعنية، وفقًا لخطة الإستعدادات التى تنفذها المحافظة بكافة أجهزتها المعنية والمعاونة لإنجاح جهود الدولة لمُحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

يذكر أن محافظ كفر الشيخ، وجه بالمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والنوادى الرياضية، وجميع الصالات الرياضية، عدا محلات السوبر ماركت، والصيدليات، والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.

 

حظر التجوال (1)
حظر التجوال 

 

حظر التجوال (2)
حظر التجوال

 

حظر التجوال (3)
حظر التجوال

 

حظر التجوال (4)
حظر التجوال

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