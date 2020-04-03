دورات تدريبية عن بُعد بوحدة التدريب والتعليم المستمر بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

بدأت اليوم الجمعة أولي البرامج التدريبية "عن بعد" المقدمة من وحدة التدريب والتعليم المستمر بجامعة الزقازيق، في إطار خطة الجامعة للتعليم والتدريب "عن بعد" لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريبية خلال الأزمة الحالية ولحماية المتدربين من الاختلاط وخطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومدير مركز تقنية الإتصالات والمعلومات.

وصرحت الدكتورة نجلاء فتحي مدير وحدة التدريب والتعليم المستمر بالجامعة بأن جميع البرامج التدريبية الخاصة بالوحدة سيتم تنفيذها "عن بعد" خلال الفترة الراهنة متضمنة دورات (قواعد البيانات العالمية ،وتجنب الاقتباس) التي تعد شرطاً لتسجيل الدراسات العليا.

وأشارت إلي أن المركز يسعي لاستخدام كافة الوسائل التكنولوجية للتعليم "عن بعد" لتقديم المادة العلمية بكل سهولة ويسر و التي تضمن استفادة جميع المتدربين من البرنامج.

وأضافت فتحي أنه صباح اليوم ، تم تنفيذ أول برنامج تدريبى عن بعد عبر شبكات الإنترنت بعنوان "النشر العلمي الدولي" بمشاركة الدكتورة هبة أحمد الأستاذ بكلية الطب البيطري والمدرب الدولي المعتمد وعدد من المتدربين من داخل وخارج الجامعة.