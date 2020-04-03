خلو مصيف بلطيم من رواده بعد قرار إغلاق الشواطئ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ،اليوم الجمعة، هدوءا وخلوه من المترددين عليه، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع كعادة بعض أهالى المحافظة حتى فى أيام فصل الشتاء، للتنزه والجلوس على شاطئ البحر المتوسط، ولقضاء عطلة يومى الجمة والسبت.

وجاء ذلك تطبيقاً لقرار اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ بغلق الشواطئ الستة بالمصيف، وتواجد عمال النظافة الذين يرفعون الاتربة والرمال والمخلفات وبناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،أشرف المهندس محمد أمام رئيس مدينه مصيف بلطيم، ترافقه قوة أمنية ،على متابعة خلو جميع شواطئ المصيف من المواطنين، لحمايتهم من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك فى إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التى تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس ،مؤكداً أن رواد المدينة على وعى تام بتحمل المسؤولية الاجتماعية .

جاء ذلك بحضور محمد أمام ،رئيس مدينه مصيف بلطيم ،ومحمد الغتور، نائب رئيس المدينة ،والدكتور عصام القصيف ،نائب رئيس المدينة ،والدكتور ياسر سرور، نائب رئيس المدينة، وحسين زناتى مشرف الأمن ،وافراد أمن المدينة وقوه من نقطه شرطه المصيف.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه أصدر قراراً بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، كذا شاطئ مدينة مطوبس ،لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ،وذلك فى إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التى تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم تلك الشواطئ وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن، مؤكداً أنه يشكر أهالى المحافظ على الالتزام بالقرار، حماية لهم ،ومنعاً لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف أشرفَ المهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على استمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل بمناطق المدينة المختلفة، من أعمال رفع المخلفات والأتربة بمختلف المناطق بالمدينة والشوارع الفرعية والرئيسية، شملت مداخل ومخارج المدينة والشوارع الجانبية ورفع الرمال والأتربة من الطرق، وكذا تسوية التربة الرملية بالشوارع، مؤكدًا على المرور اليومى لرصد أى تجمعات للقمامة والرمال بالطرق ورفعها أولًا بأول، لتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ برفع جميع القمامة وتراكم الرمال يوميا .وقال إمام، منذ صدور قرار اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، بغلق الشواطئ بالمصيف وعددها 6 شواطئ" الفردوس، النرجس، الفنار، الزهراء، السلام، الأمل ،"تم الالتزام بالقرار ،وهنام حملات يومية يشهدا المصيف بالتعاون مع رجال الأمن لمتابعة الشواطئ.



خلو شواطئ مصيف بلطيم من رواده بعد قرار إغلاق الشواطئ



خلو شواطئ مصيف بلطيم من رواده بعد قرار إغلاق الشواطئ (



خلو شواطئ مصيف بلطيم من رواده بعد قرار إغلاق الشواطئ (