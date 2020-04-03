خروج 6 حالات تعافى جديدة من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية..صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

سجل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، قبل قليل، خروج 6 حالات جديدة، وهم "عصام عبد الله أحمد" من محافظة المنوفية، و"مصطفى سلمان" من إمبابة، و"على نحمده"، و"أمامه محمد عبد الحي" من بورسعيد، وعمر أحمد على من محافظة الدقهلية"، وهبة السيد عبد اللطيف" من محافظة الدقهلية، بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، عقب أن تحولت نتائج التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل إجمالى الحالات التى خرجت من الإسماعيلية حتى الآن 34 متعافى.

وسجلت مستشفى أبو خليفة أمس حالتين هم، ربيع فاروق 55 سنة، من محافظة المنيا، وعماد حمدى، كما خرح أول أمس رنا محمد عبد المنعم، من حدائق حلوان بالقاهرة، بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، وفقدت "رنا"، والدها بسبب الإصابة بفيروس كورونا، حيث توفى بعد إصابته بكورونا، وأصيبت هى بعد اختلاطها به، وخضعت للحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة، وخرجت عقب تماثلها للشفاء.

وسجلت مستشفى أبو خليفة فى ووقت سابق خروج محمد عبدالمجيد 21 سنة، مركز بلقاس فى محافظة الدقهلية، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وهو السائق الخاص بالمقدم عادل الجزار، رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، كما خرجت بدرية أبو المعاطي 45 سنة من دمياط،، بالإضافة إلى الطفل سيف محمد، 5 سنوات من محافظة دمياط، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، ليعود لمنزله تاركًا والدته في الحجر الصحي بمستشفي أبو خليفة، مصابة بالفيروس، وتواصل علاجها.

كان مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى، قد سجل فى وقت سابق أيضًا خروج للسيدة زينب على 58 سنة من محافظة دمياط،، كما غادرت بسمة الميدانى 37 سنة، من مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها للعلاج خلال فترة تواجدها فى الحجر الصحى، وتبين تحسن حالتها وبسحب عينات منها أكثر من مرة أثبتت النتائج تعافيها من فيروس كورونا المستجد، كما خرج على مسعد من دمياط.

كما خرج من الحجر الصحى بمستشفى أبوخليفة فى محافظة الإسماعيلية، 4 أشخاص، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، من بينهم "مهما أحمد، ونجلها آدم والذى يبلغ من العمر 9 سنوات، وإسلام خلاف.

وفى الإسماعيلية، عقب بدء ظهور، حالات إيجابية من مصابى فيروس كورونا فى المحافظات، كان مستشفى أبوخليفة الطوارئ، بالإسماعيلية والواقع على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، جاهزا ليكون مقرًا للحجر الصحى من أجل استقبال أى حالة إصابة بفيروس "كورونا" المنتشر.

واستقبل المستشفى أعدادًا كبيرة من كل المحافظات، وصلت إلى 60% من الحالات المصابة، بعد أنهت مديرية الصحة بالإسماعيلية استعداداتها، لتجهيز المستشفى، والذى كان قد تم افتتاحه قبل عام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، كما تم منع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائى، والتأكد من سلامة التجهيزات مستشفى أبوخليفة الطوارئ، أقسام الحجر الصحى، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى "الكمامات، والجوانتى، والمواد المطهرة".