حملات لمواجهة كورونا بالتوعية ومساعدات للصيادين وأبناء القرى وأسر الشهداء.. صور

وقال الدكتور بكر سويلم خلف، مديرإحدى جمعيات تنمية المجتمع، التى دعمت تنفيذ الحملات بنطاق مركزى العريش وبئر بشمال سيناء، إنه فى إطار المبادرات المجتمعية 2020 الدور الوطنى والمجتمعى فى المساهمة فى الجهود الوطنية الشاملة لمكافحة فيروس كورونا والمساهمة فى اتخاذ التدابير الوقائية وتنمية الوعى بأهمية الالتزام والانضباط بالسياسة العامة المعمول بها على المستوى الوطنى، ودعم العمالة غير المنتظمة وخاصة الصيادين والعمالة اليومية، تم إطلاق ثلاث مبادرات مجتمعية بتعاون مع 3 مؤسسات وجمعيات أهلية، تحت شعار تحت شعار "احمى نفسك.. احمى بلدك".

وأوضح "خلف" أن المبادرة الأولى تستهدف 1000 أسرة بمركز العريش، بتوزيع أدوات تعقيم على كل أسرة تشتمل على ديتول وكلور وصابون وكمامات وقفازات ومطبوعات توعية، يقوم المتطوعين بشرح بعض الارشادات لكل أسرة، كما تم وضع بوسترات فى الأماكن العامة ومحلات الحلاقة، للتوعية بخطورة المرض وكيفية الوقاية من المرض بمشاركة عدد 20 من المتطوعين والقيادات الطبيعية من المنطقة.

وأضاف المبادرة الثانية استهدفت 400 أسرة من أسر الشهداء والمصابين بمدينة العريش ، بزيارات منزلية بدأت بمنطقة الزهور بحى المساعيد، لعدد (50) اسرة من اسر الشهداء والمصابين، وتم توزيع شنطة مواد غذائية لكل اسرة ،وشنطة تعليمية تثقيفية لكل طفل، وشنطة ادوات تعقيم ،تحتوى على كلور وديتول وقفازات وكمامات ومطبوعات توعية صحية، ويقوم المتطوعين بشرح كيفية الوقاية من المرض وكيفية استخدام ادوات التعقيم ، شارك فى المبادرة ، وشارك 12 من المتطوعين، وسيستكمل باقى انشطة المبادرة خلال الاسبوع المقبل بحى المساعيد وباقى الاحياء من اسرالشهداء والمصابين.

كما استهدفت المبادرة الثالثة 500 أسرة من الصيادين بمنطقة ومركز بئر العبد، وبدأت بقرية سلمانة والسادات بمركز ومدينة بئر العبد بعدد50 اسرة، وبمشاركة 15 من المتطوعين بتنظيم حملة توعية للوقاية من مرض كورونا، وكيفية استخدام ادوات التعقيم التى تم توزيعها وهى "كلور وديتول وكمامات وقفازات وصابون "، وتستهدف المبادرة الوصول الى عدد 300 اسرة من الصيادين بمناطق النجاح والكفاح والتعاون واغزيوان وسلمانة والسادات بمركز ومدينة بئر العبد ، ويتم دعم الصيادين بشنط مواد غذائية فى الفترة المقبلة.



حملات لمواجهة كورونا بالتوعية ومساعدات للصيادين (1)



حملات لمواجهة كورونا بالتوعية ومساعدات للصيادين (2)



حملات لمواجهة كورونا بالتوعية ومساعدات للصيادين (3)



حملات لمواجهة كورونا بالتوعية ومساعدات للصيادين



حملات لمواجهة كورونا بالتوعية ومساعدات للصيادين



حملات لمواجهة كورونا بالتوعية ومساعدات للصيادين



حملات لمواجهة كورونا بالتوعية ومساعدات للصيادين