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حالة وفاة جديدة بكورونا فى الكويت والأعراض مختلفة ..تعرف عليها

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:25 ص
حالة وفاة جديدة بكورونا فى الكويت والأعراض مختلفة ..تعرف عليها مصاب - ارشيفية
إيمان حنا

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حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لوافد هندى فى دولة الكويت، ولكن الأعراض هذه المرة مختلفة تماما ، فقال مدير مستشفى الأميري الدكتور علي العلندا، وفق وكالة كونا، إن فحوصات طبية متخصصة أجريت لمقيم من الجنسية الهندية توفي يوم أمس الخميس إثر أزمة قلبية كشفت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)،

وأوضح الطبيب، أن ربط الوفاة بسبب الإصابة بـ (كورونا) تم رفعه لوزارة الصحة وينتظر تصنيف منظمة الصحة العالمية.

وأضاف العلندا، اليوم الجمعة أن المقيم البالغ من العمر 60 عاما كان قد وصل في وقت سابق أمس إلى المستشفى الأميري مفارقا الحياة نتيجة إصابته بأزمة قلبية لكن بعد إجراء فحوصات طبية احترازية تكشفت إصابته بالفيروس.

وأوضح أن المتوفى لم تظهر عليه أي أعراض متعلقة بالإصابة ب(كورونا) ولم يراجع أي مستشفى خلال الفترة الأخيرة مستطردا أنه فور تسجيل هذه الحالة سارعت الفرق المعنية إلى اتخاذ الإجراءات ذات الصلة وفحص المخالطين لها واستكمال إجراءات العزل على العمارة السكنية التي كان يقطنها. 

وأكد العلندا على اتباع تعليمات وزارة الصحة والوقوف على مبدأ الشفافية فيما يتعلق بهذا المرض وإطلاع الجمهور علىمستجداته أولا بأول. الجدير بالذكر أن قاطني العمارة المذكورة آنفا كانوا تحت الحجر الصحي الإلزامي، وذلك بسبب الاشتباه في حالات إصابة بالفيروس بداخلها.

 


كورونا

الكويت

وباء كورونا

الخليج

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