اليوم السابع
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جنوب سيناء تسمح للعمالة السياحية بمغادرة المحافظة بعد إنهائها الحجر الصحى

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:51 ص
جنوب سيناء تسمح للعمالة السياحية بمغادرة المحافظة بعد إنهائها الحجر الصحى منتجع سياحى
كتبت آمال رسلان 

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سمحت محافظة جنوب سيناء بنزول العاملين بمجال السياحة إلى محافظاتهم لكل من امضى فترة الحجر الصحى، وذلك بعد الاطنئنان على حالتهم الصحية وخلوهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت غرفة المنشات الفندقية بالمحافظة أنه تقرر نزول كافة العاملين بالسياحة الى اماكن اقامتهم بمحافظاتهم لكل من امضى فترة الحجر الصحى ( 15 يوم) ، علما بأنة سيتم تنظيم النزول اعتبارا من غدا السبت.

وتقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بخالص الشكر لجميع العاملين بقطاع السياحة نظرا لتفهمهم للإجراءات الوقائية المتخذة من قبل المحافظة خلال الفترة المنقضية والتى تعكس وعى الافراد العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة.

وأصدرت محافظة جنوب سيناء قرارات احترازية قبل أسبوعين تخص القطاع السياحى والعاملين به، فى مقدمتها منع مغادرة العاملين بالقطاع السياحى بالكامل مواقعهم فى كافة المدن لمدة 14 يوما.

وتجاوب عدد من أصحاب الفنادق بمحافظة جنوب سيناء مع مبادرة المحافظة بتخفيض القيمة الايجارية لمستأجرى المحلات والبازارات، نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) وما تبعة من كساد اقتصادى وتجارى.

وكان محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ قرر تخفيض القيمة الايجارية التى تم التعاقد بها مع المحافظة الى 25% فقط ابتداء من 1/4/2020 ولمدة ثلاثة شهور الى 25% فقط للتخفيف عن كاهل المستأجرين، ثم أبدى رجال الأعمال تجاوبا وسارعوا لتخفيض القيمة الايجارية لمستأجريهم.

وقال اللواء فوده أنه فى بادرة طيبة من عدد من رجال أعمال ومستثمرى شرم الشيخ ومشاركة منهم للجهود التى تقوم بها الدولة فى التخفيف عن كاهل المواطنين والتخفيف عن كاهل المستأجرين، استجابوا لنداءات المحافظة فى الوقوف فى خندق واحد لعبور هذة الازمة.

وتقدم اللواء فودة بالشكر والتقدير لرجال الاعمال لاستجابتة السريعة ومبادرتهم بالإعفاء الكامل والجزئى لكافة مستأجرى المحلات والبازارات.


السياحة

كورونا

حجر صحى

اخبار مصر

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