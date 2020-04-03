اليوم السابع
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جنازة حارة والميت كلب.. الصين تقيم جنائز لحيوانات أليفة.. فيديو

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:01 ص
جنازة حارة والميت كلب.. الصين تقيم جنائز لحيوانات أليفة.. فيديو جنازة كلب فى الصين
كامل كامل

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على غرار المثل الشعبى، جنازة حارة والميت كلب، أقيمت جنائز لمجموعة من الحيوانات في الصين، وتم عمل مراسم للدفن، ليس هذا فحسب بل أحيطت جثامين الحيوانات بالورد.

ونشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" فيديو لجنازة كلب، قائلة :"أصبحت جنازات الحيوانات الأليفة تلقى إقبالا متزايدا من الناس. ففي قرية سيهونج بمقاطعة جيانجشي في شرقي الصين، بدأ السيد وان يي وي هذه التجارة منذ أغسطس العام الماضي، ونظم جنازات معنية لأكثر من 30 من الحيوانات الأليفة حتى الآن.

وقد أعرب وان عن اعتقاده بأن الأمر ليس تجارة رابحة فقط، بل عمل إنساني له مغزى، فضلا عما يمثله ذلك من عزاء لأصحاب الحيوانات الأليفة واحترام للحيوانات النافقة إلى جانب حماية البيئة أيضا.

وقد أعلنت الصين عن إجمالي الأرقام التي تعافت لديها من فيروس كورونا الذى انتشر من مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019، وقالت اللجنة الوطنية الصحية في بيان نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"  إن 76571 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم.

 

وأشارت اللجنة في بيانها اليوم الجمعة إلى أنه حتى اللحظة  تم الإبلاغ عن 81620 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، وتوفي 3322 شخصا بسبب المرض، وبشأن الحالات اليومية، قالت اللجنة جميع المستشفيات في الصين لم تتلق أي حالات جديدة.

 

 

 

وللمرة الأولى منذ انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم، تخطت ألمانيا نظيرتها الصين فى عدد الإصابات بالفيروس التاجي، ووفق Worldometers  الذى يرصد حالات الإصابة بالفيروس حول العالم، تراجعت الصين إلى المركز الخامس عالميا بدلا من المركز الرابع لتحل محلها ألمانيا بعدد إصابات اقترب من 58 ألف إصابة، في حين سجلت الصين 81.5 ألف إصابة.

 

وجاءت الولايات المتحدة على المركز الأول في عدد الإصابات لتسجل 240.375، وجاءت في المرتبة الثانية بعدد الإصابات إيطاليا بعدد وصل إلى 115 ألف إصابة، بينما احتلت إسبانيا المركز الثالث بعدد إصابات بلغ 110 ألف.

 

وكانت تخطت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مليون إصابة، حول العالم، فيما توفى أكثر من 51 ألف و338 شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 210 ألف و191 حالة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 

 


جنازة حيوانات

كلب

جنازة حارة والميت كلب

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