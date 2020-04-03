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جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع وفيات كورونا فى الولايات المتحدة إلى 6285 شخصا

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:05 ص
جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع وفيات كورونا فى الولايات المتحدة إلى 6285 شخصا فيروس كورونا
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى الولايات المتحدة، بلغ حتى الآن نحو 6285 شخصاً.

وأشارت الجامعة إلى أن الولايات المتحدة سجلت 1169 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أمس الخميس، تسجيل 27043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و910 حالات وفاة خلال يوم واحد.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الخميس، إن أمريكا سجلت زيادة قدرها 27043 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 213144 حالة وإن عدد الوفيات زاد 910 حالات ليصل الإجمالى إلى 4513.

وكانت جامعة جونز هوبكنز، كشفت إحصائيات، أمس الخميس، أن عدد إصابات جائحة فيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء العالم تجاوز المليون مع زيادة حادة فى عدد الحالات فى الولايات المتحدة وسط استمرار زيادة عدد الوفيات فى إيطاليا وإسبانيا.

 وأودى المرض بحياة ما يفوق 51 ألفا حتى الآن وأعلى عدد وفيات من نصيب إيطاليا تليها إسبانيا ثم الولايات المتحدة.

 وبلغ عدد الحالات 100 ألف فى 55 يوما ثم وصل إلى نصف مليون خلال نحو 76 يوما وتخطى المليون خلال الأيام الثمانية الماضية فحسب.

 ويتخطى معدل الوفيات العالمى حاليا الخمسة بالمئة من كل الحالات المؤكدة المعروفة.

 

 


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