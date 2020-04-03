اليوم السابع
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تمديد الحظر على إقامة الفعاليات وحفلات الأعراس فى أبوظبى

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:27 م
تمديد الحظر على إقامة الفعاليات وحفلات الأعراس فى أبوظبى الشيخ محمد بن زايد
إيمان حنا

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فى سياق الإجراءات الاحترازية التى تتخذها دولة الإمرات لضمان صحة وسلامة المجتمع من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، قررت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تمديد الحظر على إقامة الفعاليات وحفلات الأعراس في إمارة أبوظبي حتى إشعار آخر، بما في ذلك المنشآت السياحية، والنوادي الليلية والمطاعم السياحية.  وفق وام.
 
وتم تمديد إيقاف مزاولة خدمات المخيمات الصحراوية والخدمات السياحية البحرية والبرية والمطاعم العائمة وجميع الفعاليات المصاحبة لها حتى إشعار آخر.
 
الجدير بالذكر، أنّه سبق لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الإعلان عن التوقف المؤقت عن إقامة جميع الفعاليات وعمل النوادي الليلية في الإمارة وحفلات الأعراس بتاريخ 19 مارس 2020، حيث تولي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أهمية كبرى لصحة المجتمع وسلامته، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الخصوص.
 
وأشارت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية والسياحية والنوادي الليلية والمطاعم السياحية والمطاعم العائمة وجميع مرافقها من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

 


الامارات

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