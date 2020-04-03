اليوم السابع
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تعرف على روشتة "الزراعة" لعروة البطاطس الصيفية لزيادة الإنتاج

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:52 ص
تعرف على روشتة "الزراعة" لعروة البطاطس الصيفية لزيادة الإنتاج زراعات البطاطس
كتب عز النوبى

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 أصدرت  الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي  بوزارة الزراعة  ، حزمة ارشادية  حول  الممارسات الجيدة لمتابعة  زراعة  البطاطس  بالغيطان  وحتى الحصاد لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق وزيادة الصادرات .

وقال تقرير ادراة الخضر  بالادارة المركزية ببمحاصيل الزراعية ، أنه منذ بداية  زراعة العروة الصيفية هناك متابعة دورية للمحصول،  حيث اوصت وزارة الزراعة باضافة الدفعة الأخيرة من الأسمدة الأزوتية لزراعات العروة الصيفية ، ورش النباتات رشتين وقائيتين ضد الندوة المبكرة بأحدي المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة وزارة الزراعة ، رش النباتات ضد حشرة المن الناقلة للأمراض الفيروسية بإحدي المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة - وزارة الزراعة .

وأكد الدكتور علاء البحراوى ، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين  والمحاصيل الزراعية، فى  تصريحات  لـ "اليوم السابع "،  إنه بالتنسيق  مع  مديريات  الزراعة، هناك لجان فنية  على زراعات  الخضر الصيفى لزيادة الإنتاج  والمعروض بالأسواق، خاصة أن الخضروات كسلع استهلاكية  أساسية، ومن  الخضروات الصيفى .

وأضاف مدير إدارة  الخضر،  إن هناك لجان مكثفة  تعمل على دوريا بالمرور على جميع  زراعات الخضروات وتقديم جميع  الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة  على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك  غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى  بالغيطان ، وعقدة الندوات الارشادية   فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات  الجوية ،لزيادة الإنتاج  وتغطية احتياجات السوق المحلى.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية)  والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.

 


البطاطس الصيفى

زراعات الخضر

المحاصيل الزراعية

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