تعرف على التبرعات التى تلقتها مديرية الصحة فى المنوفية لمواجهة كورونا

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن المديرية تلقت تبرع 14 سرير فولر من النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وتبرعت نائبة بـ 540 بدلة عزل وتم توزيعهم على مستشفيات الحميات بالمحافظة وهم مستشفى حميات أشمون، حميات منوف، حميات شبين الكوم، بالإضافة إلى مستشفى صدر شبين الكوم.

وذكر وكيل الصحة: تلقينا تبرع من جمعية أخرى بمحافظة المنوفية، 5 أسرة عناية عزل بمستشفى سرس الليان العام بجميع تجهيزاتهم وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان مصدر مسؤل بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، ذكر: لدينا 157 جهاز تنفس بجميع المستشفيات العامة والمركزية النوعية التأمين والتعليمى على مستوى أنحاء المحافظة.

وأضاف المصدر أن المستشفيات الخاصة بها مايقرب من 77 جهاز تنفس صناعى وسيتم الاستعانة بها حال حدوث تطورات في الأزمة التى تمر بها مصر .

وأشار إلى أن أجهزة التنفس الصناعى الموجودة بالمستشفيات تكفى المحافظة في الوضع الحالى وحال حدوث أى تطورات سيتم استخدام أجهزة التنفس الصناعى بالمستشفيات الخاصة.