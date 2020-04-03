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تطوير عيادة عمر بن الخطاب بكفر الشيخ دعماً لمنظومة التأمين الصحي وتقليل التكدس

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:36 ص
تطوير عيادة عمر بن الخطاب بكفر الشيخ دعماً لمنظومة التأمين الصحي وتقليل التكدس الدكتور أحمد فرج قاسم مدير عام فرع التأمين الصحى بكفرالشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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تمكنت منظومة التأمين الصحي بكفرالشيخ، من تطوير وتوسعة عيادة عمر بن الخطاب التابعة للتأمين الصحى، وتم تخصيص 11غرفة بمبنى وحدة الصيانة بجوار المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة نظام السنوات الخمس، ومبنى التكوين المهنى بالمحافظة، وذلك لتخفيف التكدس والإزدحام على العيادة وحرصاً على راحة المرضى المترددين من مراكز المحافظة، لطلب الخدمة الطبية من التأمين الصحى، ودعماً لمنظومة التأمين الصحى فى المحافظة وإحداث تجديد وتطوير فيها من خلال تجديد وتطوير مستشفى العبور بمدينة كفرالشيخ والعيادات الخارجية بها، بناءً على موافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وقال الدكتور أحمد فرج قاسم، مدير عام فرع التأمين الصحى بكفرالشيخ، إن العمل يجرى على قدم وساق لتجديد وتشطيب ال11 غرفة التى خصصها محافظ كفرالشيخ، لتعمل خلال الأيام القليلة القادمة لراحة المرضى ومنعاً للتكدس.

وقدم قاسم، الشكر لمحافظ كفر الشيخ على دعمه المستمر لمستشفيات وعيادات التأمين الصحى بالمحافظة، وحرصه على راحة المواطن ومناشدتة الدائمة بتلبية مطالب المرضى وطالبى الخدمة الطبية على مستوى المحافظة.

سلم وفد من نقابة المهندسين بكفر الشيخ  جهازاً للتنفس الصناعى، لوحدة العزل بمستشفى كفرالشيخ العام، وذلك عقب إعلان  النقابة بموافقتها على التبرع به من صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية التابع له.

جاء ذلك فى إطار دورها الوطنى والمجتمعى وإيماناً منها بالدور الهام الذى يجب أن تلعبه منظمات المجتمع المدنى تجاه قضايا الوطن واستقبال وفد النقابة الدكتور لطفى عبدالسميع، مدير المستشفى، والمهندس هانى عبده، مريد مدير الإدارة الهندسية، ودكتور منصور الشرايحي، مدير العنايات بالمحافظة.

وصرح المهندس محمد ربيع أن نقابة المهندسين بكفر الشيخ، أن النقابة أصرت علي التبرع بأحدث أجهزة التنفس الصناعي الذي يحتوي علي جميع أنماط التنفس المطلوبة، لعلاج مصابين فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ربيع  أن الجهاز يحتوي علي lung recruitment الذي يساعد الطبيب في العلاج ويعطي نتائج أسرع في الشفاء من الطرق العادية وهو مزود شاشة كبيرة لعرض جميع قراءات الجهاز التنفسي مما يتيح للدكتور متابعة الحالة لحظه بلحظه متمنين الصحة والسلامة لجميع أهلنا .

 

 


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