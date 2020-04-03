تطهير وتعقيم كورنيش الإسكندرية للوقاية من كورونا.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

طهرت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بمحافظة الإسكندرية، طريق الكورنيش، كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة الاهتمام برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وشن حى الجمرك برئاسة نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، حملة لتطهير الكورنيش بنطاق الحى، وذلك بتواجد الإدارات المعنية بالحى (إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل والطرق و المشروعات).

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ لتعليمات القيادة السياسية وحرصها على سلامة وصحة المواطنين والحد من اماكن التجمعات والإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة واستمرار للتعليمات لإزالة الاشغالات والمخالفات التى تعوق حركة المرور والمارة لإعادة المظهر الحضارى لعروس البحر، وحفاظا على الأمن العام.

وكان اللواء محمد الشريف، قد قاد حملة مكبرة اليوم لمنع وتفريق تجمعات كورنيش الاسكندرية، مشددا على التعامل بكل حسم مع تلك التجمعات، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة الاسكندرية لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، أن المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة وحسم مع تلك التجمعات، حيث سيتم تكثيف الحملات لمنع التجمع على الكورنيش والسير بشكل فردى وفى حالة الضرورة القصوى، مشيرا إلى أن محافظة ال

الإسكندرية قد قامت بإغلاق كافة الشواطئ وعددها 61 شاطئ، للحد من التجمعات على الشواطئ.

وأشار إلى أن هناك حملات مكثفة بكافة الأحياء التى تحتوى على شواطئ فى نطاقها لمنع التجمعات خاصة ويوم الجمعة يزداد الاقبال على الشواطئ، كما شدد محافظ الاسكندرية على منع التجمعات على كورنيش الإسكندرية والتحفظ على العربات المتنقلة للمشروبات والمأكولات الخفيفة للحد من تلك التجمعات.



تطهير الكورنيش



تعقيم الكورنيش



حملة تطهير



حى الجمرك