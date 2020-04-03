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تطهير محطات وقطارات وأتوبيسات أسوان لمنع تفشى فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:00 ص
تطهير محطات وقطارات وأتوبيسات أسوان لمنع تفشى فيروس كورونا تطهير الاتوبيسات
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تبذل مؤسسات الدولة جهودًا مضنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومن هذه الجهود انتظام حركة القطارات وتنفيذ إجراءات تطهير وتعقيم عربات القطارات، والاهتمام بأعمال نظافة المحطات والقطارات أولاً بأول بشكل دوري ومستمر، يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على سلامة الركاب والمسافرين.   

واستكملت مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها المكثفة وذلك كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث قامت الإدارة الصحية بأسوان, بعمل مسح حراري للوافدين من القطارات بمحطة السكة الحديدية بأسوان بالإضافة لذلك تم تعقيم وتطهير المحطة وأماكن حجز التذاكر والأتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين.

وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

فيما أكد الدكتور نجيب مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان أنه يتم عمل مسح حراري لجميع القادمين عن طريق قطارات السكك الحديدية بأسوان بالإضافة إلي تقصي الحالات المشتبه بها ورش الأتوبيسات الخاصة بالمحافظة القائمة علي توصيل المواطنين خلال فترة الحظر.

وأضاف الدكتور نجيب مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان بأن الفرق الوقائية تقوم بعمل مسح حراري في الوحدات الصحية بالإضافة إلى تقصي الحالات المشتبه بها في محيط الوحدة الصحية.

 

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