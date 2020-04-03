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تسليم شرائح التابلت لعدد 26576 طالبا بالبحيرة بنسبة 88%

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:24 م
تسليم شرائح التابلت لعدد 26576 طالبا بالبحيرة بنسبة 88% اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار أعمال تسليم شريحة التابلت للطلاب بجميع المدارس التى تم اختيارها بالإدارات التعليمية اليوم الجمعة وغداً السبت للانتهاء من تسليمها لجميع الطلاب تيسيراً عليهم، مع استمرار كافة الإجراءات الخاصة بمنع التجمعات والازدحام والتكدس .

 

من جانبه أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تسليم شريحة التابلت لعدد 26576 طالبا وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوى بنطاق المحافظة حتى الآن بنسبة تصل إلى 88% .

 

يذكر أن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة قد وجه القيادات التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تكدس الطلاب أمام مراكز الاتصالات للحصول على شرائح أجهزة التابلت الدراسية، وذلك فى إطار خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم تخصيص 18 مدرسة ثانوية بجميع الإدارات التعليمية لتسليم شرائح التابلت للطلاب وذلك لمنع التجمعات والتكدس الشديد بين الطلاب، مضيفا أنه تم تجهيز تلك المدارس ودعمها بالمقاعد اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع زحام الطلاب وذويهم.

 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن ممثلى شركة الاتصالات يقومون بالانتقال الى المدارس المجهزة لتسليم شرائح التابلت الى الطلاب وتوقيع العقود الخاصة بذلك.

 

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثانى الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

 

وقالت الوزارة، إنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن الأخرى لشراء شريحة بيانات الخاصة بالطلاب، مشيرة إلى أن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.

 

وأضافت أنه سيتم نشر "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان" عن طريق تطبيق إلكترونى سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن عقد اختبار تجريبى (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

 

كما يؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان نهاية العام الدراسى فى مايو على التابلت، من المنزل، فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

 

 

 


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