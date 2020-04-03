تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

ماجد تمراز

أفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها، أن تركيا سجلت 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأن إجمالى الضحايا ارتفع إلى 425 حالة.

وكانت الجمعية الطبية التركية (TTB)، قالت إن تاشي أوغلو قد أصيب بالفيروس أثناء علاج أول مريض مصاب بفيروس كورونا في البلاد.