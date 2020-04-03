تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

أفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها، أن تركيا سجلت 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأن إجمالى الضحايا ارتفع إلى 425 حالة.
وكانت الجمعية الطبية التركية (TTB)، قالت إن تاشي أوغلو قد أصيب بالفيروس أثناء علاج أول مريض مصاب بفيروس كورونا في البلاد.
وأشارت الجمعية التركية، إلى أنه تم وضع تاشي أوغلو، 67 عاما، تحت الحجر الصحي في 16 مارس بعد ظهور أعراض الفيروس. بعد ذلك، أعلن نجله أنور تاشي أوغلو على وسائل التواصل الاجتماعي أن اختبار والده كان إيجابي، لكن حالته الصحية لم تكن خطيرة. لكن يبدو أن حالته الصحية قد تدهورت قبل وفاته.
وأعلن وزير الصحة التركى فخر الدين قوجه في الأول من أبريل أن ما مجموعه 601 من العاملين في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الآن في تركيا.
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