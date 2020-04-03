اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 10:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:26 م
تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425 إصابات كورونا - أرشيفية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها، أن تركيا سجلت 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأن إجمالى الضحايا ارتفع إلى 425 حالة.

 

وكانت الجمعية الطبية التركية (TTB)، قالت إن تاشي أوغلو قد أصيب بالفيروس أثناء علاج أول مريض مصاب بفيروس كورونا في البلاد.

 

وأشارت الجمعية التركية، إلى أنه تم وضع تاشي أوغلو، 67 عاما، تحت الحجر الصحي في 16 مارس بعد ظهور أعراض الفيروس. بعد ذلك، أعلن نجله أنور تاشي أوغلو على وسائل التواصل الاجتماعي أن اختبار والده كان إيجابي، لكن حالته الصحية لم تكن خطيرة. لكن يبدو أن حالته الصحية قد تدهورت قبل وفاته. 

 

وأعلن وزير الصحة التركى فخر الدين قوجه في الأول من أبريل أن ما مجموعه 601 من العاملين في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الآن في تركيا.

 

 


تركيا

كورونا

فيروس كورونا

ضحايا فيروس كورونا

ضحايا كورونا

corona news

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من واشنطن لمرسى علم.. رحلة المصريين العالقين بأمريكا بعد وصولهم الحجر الصحى

من واشنطن لمرسى علم.. رحلة المصريين العالقين بأمريكا بعد وصولهم الحجر الصحى

إنفوجراف.. تعرف على معدلات تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى مصر

إنفوجراف.. تعرف على معدلات تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى مصر

شاهد.. التزام بمنطقة وسط البلد فى الساعات الأولى من حظر التجول لليوم العاشر

شاهد.. التزام بمنطقة وسط البلد فى الساعات الأولى من حظر التجول لليوم العاشر

تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

مكتب الصحة العالمية بشرق المتوسط يعلن التحديث اليومى لحالات كورونا.. انفوجراف

مكتب الصحة العالمية بشرق المتوسط يعلن التحديث اليومى لحالات كورونا.. انفوجراف

وفاة مطرب السبعينيات "بيل ويذرز" بعد معاناة مع المرض بعمر 81 عامًا

وفاة مطرب السبعينيات "بيل ويذرز" بعد معاناة مع المرض بعمر 81 عامًا

تفاصيل اليوم الأول فى عزبة أبوربيع بالإسماعيلية بعد عزلها بسبب كورونا.. فيديو وصور

تفاصيل اليوم الأول فى عزبة أبوربيع بالإسماعيلية بعد عزلها بسبب كورونا.. فيديو وصور

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

مؤسس أمازون يتبرع بـ100 مليون دولار لإطعام المحتاجين فى أمريكا بسبب كورونا

مؤسس أمازون يتبرع بـ100 مليون دولار لإطعام المحتاجين فى أمريكا بسبب كورونا

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة