ترامب يعد غير القادرين بدعم نقدى.. ومسئول أمريكى: السوق السوداء وراء نقص معدات مكافحة كورونا

كتبت: نهال طارق

قال ترامب إنه سيحصل على "دفعة نقدية" للأشخاص غير القادرين على الاشتراك فى نظام أوباما كير الطبي، وذلك بعدما قاوم البيت الأبيض دعوات إعادة فتح تبادل الرعاية الصحية للسماح للأمريكيين غير المؤمن عليهم بالحصول على تغطية الرعاية الصحية خلال وباء فيروس كورونا.

وقال المستشار التجاري والاقتصادي، ومنسق سياسة قانون الإنتاج الدفاعي فى الإدارة الأمريكية بيتر نافارو إن الطلب المتزايد على الإمدادات من حكام الولايات ترجع إلى "السوق السوداء" والمزايدين الذين يرفعون الأسعار، وقال إن الإمدادات المحلية يتم شراؤها وإرسالها إلى الخارج.

وأضاف نافارو إن الإدارة ستطلب من مكتب البريد والجمارك وقف تصدير معدات الوقاية الشخصية، مضيفا أن الرئيس سيوقع أمرا تنفيذيا يقول إنه سيشن حملة على تخزين المعدات.

قال بيتر نافارو إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع طلبًا إضافيًا سيقضي على التلاعب بالأسعار المتعلقة بمعدات الحماية الشخصية.

وتابع أن الأمر سيعزز الجمارك وحماية الحدود بمساعدة الناس في مكتب البريد وسيعبر عن مرسلي البريد مثل UPS للتعامل بشكل أساسي مع هذه المشكلة" وأضاف: "سوف نشن حملة صارمة".

وفي نفس السياق قال ترامب: "بالمناسبة ، كان ينبغي على الولايات أن تبني مخزونها مكررًا أن الحكومة الفيدرالية هي "نسخة احتياطية"، واللوم يقع على الولايات لعدم شراء الإمدادات والاحتفاظ بها من قبل.

وأضاف: "من الناحية المثالية كان ينبغي أن يؤمن الحكام احتياجات ولاياتهم، أما نحن الحكومة الفيدرالية فدورنا الدعم".

وفي نفس السياق، قال ترامب انه بالإضافة إلى إصدار مذكرة تستدعي قانون الإنتاج الدفاعي لتوريد لوازم أجهزة التنفس الصناعي إلى الشركات المصنعة استدعى القانون ضد 3M لأقنعة الوجه.

وأضاف: "لقد وقعت للتو على 3M لأقنعة الوجه وقعنا على عنصر من القانون ضد شركة 3M. آمل أن يتمكنوا من القيام بما يفترض أن يفعلوه ".

قالت شركة 3M ، وهي أكبر صانع لأقنعة الوجه الطبية وبشكل أكثر تحديدا قناع التنفس N95 ، في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ضاعفت بالفعل إنتاجها العالمي في يناير ، وتخطط أيضا "لمضاعفة قدرتها مرة أخرى ، إلى 2 مليار على مستوى العالم في خلال الأشهر الـ 12 المقبلة وستبدأ بعض هذه السعة الإضافية في الظهور على الإنترنت في غضون 60-90 يومًا المقبلة ".

في الولايات المتحدة ، قالت 3M إنها تتوقع إنتاج 50 مليون 95 جهاز تنفس شهريًا في يونيو ، بزيادة 40 % عن المستويات الحالية.

كما تجري شركة الخطوط الجوية الأمريكية تخفيضات متعددة على جدولها لهذا الصيف والشتاء القادمين وهي علامة أخرى من صناعة الطيران على أنها تتوقع انهيارا في ظل فيروس كورونا.