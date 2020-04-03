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ترامب يطمئن الأمريكيين: وزارة الخزانة ستجد حلولا للمتضررين من كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:34 ص
ترامب يطمئن الأمريكيين: وزارة الخزانة ستجد حلولا للمتضررين من كورونا ترامب
كتبت: نهال طارق

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بدأت جلسة الإحاطة اليومية في البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب والفريق المختص بالتصدي لفيروس كورونا، وقال ترامب إنه بالنسبة لأولئك الأمريكيين الذين لا يملكون القدرة على الحصول على ودائع مباشرة لأنهم لا يملكون حسابًا مصرفيًا، تستكشف وزارة الخزانة طرقًا أخرى للحصول عليها بسرعة، بما في ذلك بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا.

ومن المتوقع أن تدفع مصلحة الضرائب حوالي 60 مليونا دفعة خلال أسبوع 13 أبريل، لدافعي الضرائب الذين قدموا معلومات الإيداع المباشر أثناء تقديم ضرائب 2018 أو 2019، لكن ما يصل إلى 80 مليون أمريكي، الذين لم يقدموا معلومات الإيداع المباشر، قد يضطرون إلى الانتظار أشهرًا لإجراء الشيكات الورقية ما لم تعثر الخزانة على حل بديل.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في غضون أسبوعين، سوف يرى الأمريكيون مدفوعات إغاثة مباشرة من الودائع من الحكومة وقال إنه لا يريد إرسال شيكات ورقية ، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا أطول للوصول إلى بعض الأمريكيين.

الخطوط الجوية هي قضية الأمن القومي لدينا لإنقاذها، كما نركز على إيصال المساعدات للاعمال الأكثر تضررا ونهتم بالعاملين اكثر من الشركات نفسها لانهم أساس الاقتصاد.


الولايات المتحدة

ترامب

وباء كورونا

نتائج ترامب

امريكا

فيروس كورونا

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