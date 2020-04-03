ترامب: بإمكان الأمريكيين استخدام "وشاح" بدلاً من الكمامة للحماية من كورونا

كتبت: نهال طارق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الأمريكيين بإمكانهم ارتداء أوشحة بدلاً من الكمامات لحماية أنفسهم من عدوى كورونا، مشيراً فى إجابة على سؤال حول ما إذا كان على الأمريكيين ارتداء الأقنعة الطبية لحماية أنفسهم، إلى أن "الوشاح يحقق نتائج جيدة".

وقال ترامب خلال مؤتمر فريق مكافحة كورونا بالبيت الأبيض، إن المبادئ التوجيهية الجديدة بشأن الأقنعة قادمة، كما أكد على ضرورة وجود مرونة في نقل أجهزة التنفس الصناعي للولايات الأكثر احتياجا.

وتابع : "أعتقد أننا سنخرج بتشريعات بشأن ذلك.. وإذا أراد الناس الالتزام بها، بصراحة لا أعتقد أنها ستكون إلزامية.. ولكن لو أراد الناس - كمثال على الأقنعة - إذا أراد الناس ارتداءهم، يمكنهم ذلك".

ومن جانبه قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، أن فريق التصدي لأزمة كورونا اقترح استخدام جزء من 100 مليار دولار مخصصة للمستشفيات في التعويضات عن رعاية المدفوعات غير المؤمنة، مشيرا إلى أن هذا ليس مثل توفير الأموال مباشرة للأسر غير المؤمنة، وهو ما ذكره ترامب.

وقال نائب الرئيس، إن الحكومة "ستجد طريقة" لدفع تكاليف علاج كورونا للأشخاص غير المؤمن عليهم، وستتوفر مزيد من التفاصيل، ولا يبدو أن إعادة فتح البورصات أوباما كير للسماح للأشخاص المؤمن عليهم بالحصول على التأمين لا يزال قيد النظر.

ومن جانبها قالت قالت الدكتورة ديبورا بيركس "نحن لا نريد أن يحصل الناس على إحساس زائف بالأمان" من الأقنعة، إن الأقنعة جيدة لحماية الآخرين، لكنها ليست مفيدة لحماية نفسك، وأضافت أن الابتعاد الاجتماعى والحفاظ على المسافات بين الأشخاص وبعضهم وغسل وتعقيم اليدين هي طرق أفضل بكثير للحفاظ على سلامتها.

وقالت إنه سيتم إرسال 18000 اختبار إلى المناطق ذات البنية التحتية الفقيرة ولا تستطيع تحمل القدرة على معالجة الاختبارات

وفي نفس السياق قال ترامب: "بالمناسبة ، كان ينبغي على الولايات أن تبني مخزونها مكررًا أن الحكومة الفيدرالية هي "نسخة احتياطية"، مضيفا ان اللوم يقع على الولايات لعدم شراء الإمدادات والاحتفاظ بها من قبل وقال "من الناحية المثالية كان ينبغي أن يؤمن الحكام احتياجات ولاياتهم "نحن (الحكومة الفيدرالية) دعم"