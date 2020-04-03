تراجع الوفيات اليومية بفيروس كورونا فى إسبانيا للمرة الأولى منذ 26 مارس

رويترز

ذكرت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، أن إجمالى الوفيات بفيروس كورونا المستجد زاد إلى 10935 ارتفاعا من 10003 فى اليوم السابق، فيما يمثل أول انخفاض فى عدد الوفيات اليومية منذ 26 مارس، وأظهرت الإحصاءات، أن ما إجماليه 932 شخصا توفوا بسبب المرض خلال 24 ساعة ماضية، نزولا من 950 شخصا فى اليوم السابق.

وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات المسجلة زاد إلى 117710 اليوم الجمعة ارتفاعا من 110238 أمس الخميس.

تستعد حكومة إسبانيا لتمديد حالة الطوارئ المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا أسبوعين آخرين، لتمتد حتى نهاية أبريل، وذلك بعد أن تجاوزت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا، حاجز الـ10 آلاف وفاة، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 950 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهى أعلى زيادة فى يوم واحد تشهدها البلاد منذ تفشى الوباء.

وتتباطئ أعداد الإصابات الجديدة بالمرض في البلاد، خلال الأيام الماضية، حيث ارتفعت أعداد الإصابات بمعدل يصل إلى 10.5%، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل المعدلات في الأسبوعين الماضيين، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد المصابين في البلاد إلى أكثر من 110 آلاف إصابة حتى الآن.

وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز يعيد تركيز نشاطه للتخطيط حول إعادة فرض تمديد الطوارئ مع تشديد الإجراءات لمنع نقل عدوى كورونا، مع توقعات تمديد آخر.