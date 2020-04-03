تأجيل الدورة الصيفية للسومو باليابان بسبب "كورونا"

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أعلن الاتحاد اليابانى للسومو، اليوم /الجمعة/ تأجيل الدورة الصيفية الكبرى للسومو لمدة أسبوعين من موعدها الأصلى المقرر فى العاشر من مايو المقبل بسبب استمرار تفشى فيروس كورونا.

وتعد الدورة التى تستمر 15 يوما فى العاصمة اليابانية هى واحدة من 6 بطولات رئيسية تقام فى اليابان على مدار العام.

من جهة أخرى قررت رابطة بطولة دورى البيسبول فى اليابان النظر فى تأجيل موسمها حيث كان من المقرر افتتاح موسم دورى البيسبول الأول فى البلاد يوم 24 أبريل الجاري.

كما قررت رابطة دورى كرة القدم اليابانى النظر فى تأجيل المباريات مرة أخرى، حيث كان من المقرر استئناف مباريات دورى كرة القدم المحلى الأول أواخر الشهر الجاري، وذلك بعد توقفه بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا وذلك عقب خوض أول جولة من الموسم فى نهاية فبراير الماضي.

وفى اجتماع مشترك لرابطتى البيسبول وكرة القدم فى طوكيو، اليوم، أكد مسؤولو اللعبتين أنهم سيتقدمون بتوصية للأندية بضرورة تأجيل البطولتين.

وقال أتسوشى سايتو مفوض رابطة دورى البيسبول: "للأسف الأحوال تزداد سوءا الآن.. لذلك سيتعين علينا بحث هذا الأمر مع فرق البطولة.. وعلى ما يبدو فإنه سيتعين علينا الاستعداد لتمديد التأجيل".