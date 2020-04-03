بوريس جونسون: درجة حرارتي ما زالت مرتفعة وسأظل في الحجر الصحي

كتب عامر مصطفى

أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أكد بأن درجة حرارته لا تزال مرتفعة وسأظل وقتا إضافيا في الحجر الصحي.

وظهر بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا فى فيديو جديد، يقدم التحية للأطقم الطبية والعاملين فى القطاع الصحى، من خلال التصفيق، لتحية مجهوداتهم فى مواجهة ومكافحة فيروس كورونا القاتل المستجد.

ونشر بوريس جونسون، فيديو جديد عبر حسابه الرسمى بتويتر، يقدم التحية للأطقم الطبية وعلق عليه :"شكر لكل العاملين فى القطاع الصحى الوطنى، لكل ما تبذلونه فى مواجهة كورونا، أنتم حقيقى مصدر إلهام، التصفيق لمن يرعون صحتنا، شكرا ليوم الخميس".