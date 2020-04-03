بوتين لمجلس الأمن الروسى: يجب إبقاء إجراءات العزل الصحى حتى مايو لاحتواء كورونا

واستطرد: سنتخذ إجراءات مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في بعض الأقاليم وسنكتفي بإجراءات أقل تشددا في أقاليم أخرى.

ومن جانب آخر وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على عدة قوانين تشدد العقوبات على مخالفى الحجر الصحى والرامية أيضا لدعم الاقتصاد الروسى، ويقضى القانون الخاص بإجراءات منع انتشار الأوبئة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، بفرض غرامات مالية تصل إلى مليون روبل (حوالي 12.7 ألف دولار) على مخالفي القواعد الصحية، أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.وفي حال أسفرت المخالفة عن وفاة شخص تصل الغرامات إلى مليوني روبل (نحو 25.3 ألف دولار) وعقوبة السجن 5 سنوات، وفي حال وفاة شخصين أو أكثر، سيواجه المخالف السجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات.