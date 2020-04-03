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بوتين لمجلس الأمن الروسى: يجب إبقاء إجراءات العزل الصحى حتى مايو لاحتواء كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:10 م
بوتين لمجلس الأمن الروسى: يجب إبقاء إجراءات العزل الصحى حتى مايو لاحتواء كورونا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن للبلاد، اليوم الجمعة، ضرورة إبقاء إجراءات العزل الصحي حتى شهر مايو لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأشار بوتين إلى إن نصف البشرية قيد إجراءات العزل بسبب كورونا، وأضاف: سنقيد حركة السكان ونمنع التجمعات للحد من كورونا، وسنفرض تدابير صارمة في بعض المناطق للحد من تفشي كورونا.

 

واستطرد: سنتخذ إجراءات مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في بعض الأقاليم وسنكتفي بإجراءات أقل تشددا في أقاليم أخرى.

 

ومن جانب آخر وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على عدة قوانين تشدد العقوبات على مخالفى الحجر الصحى والرامية أيضا لدعم الاقتصاد الروسى، ويقضى القانون الخاص بإجراءات منع انتشار الأوبئة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، بفرض غرامات مالية تصل إلى مليون روبل (حوالي 12.7 ألف دولار) على مخالفي القواعد الصحية، أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.وفي حال أسفرت المخالفة عن وفاة شخص تصل الغرامات إلى مليوني روبل (نحو 25.3 ألف دولار) وعقوبة السجن 5 سنوات، وفي حال وفاة شخصين أو أكثر، سيواجه المخالف السجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات.

 


كورونا

فيروس كورونا

روسيا

بوتين

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