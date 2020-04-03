اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 03:57 م
خالد صلاح
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بكين تنفى صحة ما تردد حول سجن مليون مسلم فى الصين

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:40 م
بكين تنفى صحة ما تردد حول سجن مليون مسلم فى الصين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
أ ش أ

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نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، صحة تصريحات أمريكية بشأن سجن مليون مسلم فى الصين، مؤكدة أنها "لا أساس لها من الصحة، جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" اليوم، تعليقًا على تصريح لسفير الحريات الدينية فى وزارة الخارجية الأمريكية "سام براونباك"، قال فيه إن الصين تسجن مليون مسلم لأسباب دينية خلال فترة مكافحة فيروس "كورونا".
 
وقالت يينج، إنه ينبغى على بعض السياسيين الأمريكيين التوقف عن تشويه صورة الصين عبر تأجيج الملفات السياسية فى فترة مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
 
وأضافت يينج، "هذه التصريحات شائعات سياسية لا أساس لها من الصحة"، مشيرة إلى أن جهود حكومة الصين وشعبها فى مكافحة كورونا حققت إنجازات ملحوظة، ما ضمن أمن أبناء الشعب الصينى من العرقيات كافة بمن فيهم المسلمون وحافظ على حياتهم، وأسهم بفعالية فى أمن الصحة العالمية.
 
وشددت يينج، على ضرورة تضافر الجهود الدولية فى هذه الفترة الاستثنائية لمواجهة التحدى المشترك للبشرية.
 

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