اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 07:40 م
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بعد الكورنيش.. محافظ الاسكندرية يتفقد إخلاء سوق الجمعة والبورصة

الجمعة، 03 أبريل 2020 06:50 م
بعد الكورنيش.. محافظ الاسكندرية يتفقد إخلاء سوق الجمعة والبورصة محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تفقد محافظ الاسكندرية اليوم الجمعة، إخلاء وإزالة الاشغالات بسوق الجمعة وميدان البورصة وشارع الساعة وسوق الخشابين (ميدان البياصة) بحى غرب الإسكندرية ، يرافقه اللواء هشام كمال رئيس حى غرب الاسكندرية.

 

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ لتعليمات القيادة السياسية وحرصها على سلامة وصحة  المواطنين والحد من اماكن التجمعات والإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة واستمرار للتعليمات لازاله الاشغالات والمخالفات التى تعوق حركة المرور والمارة لإعادة المظهر الحضارى لعروس البحر ، وحفاظا على الامن العام.

 

وقام محافظ الاسكندرية بتتفقد إخلاء الاسواق و إزاله كافة الاشغالات وتكسير التعريشات المخالفة للقانون والقضاء عليها وماتم من اعمال على مدار الاسبوعين الماضيين من رفع وتحميل الاشغالات حيث تم رفع وتحميل مخلفات تقدر1600 طن تقريبا من سوق الجمعة وميدان البورصة

 

كما تفقد المحافظ ماتم من ازالة الاشغالات التى تشغل الرصيف العام واجزاء كبيرة من الشوارع ومداخل العقارات بسوق الخشابين وشارع النيل وشارع باب سدرة بميدان البياص ، وقام بالمرور وتفقد شارع الساعة بعامود السوارى.

وكان المحافظ قد قاد حملة مكبرة اليوم لمنع و تفريق تجمعات كورنيش الاسكندرية، مشددا على التعامل بكل حسم مع تلك التجمعات ، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة الاسكندرية لمنع و الحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وأكد  محافظ الاسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " ، على أن المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة و حسم مع تلك التجمعات ، حيث سيتم تكثيف الحملات لمنع التجمع على الكورنيش و السير بشكل فردى و فى حالة الضرورة القصوى ، مشيرا إلى أن محافظة الاسكندرية قد قامت بإغلاق كافة الشواطئ و عددها 61 شاطئ ، للحد من التجمعات على الشواطئ ، وأشار الى أن هناك حملات مكثفة بكافة الاحياء التى تحتوى على شواطئ فى نطاقها لمنع التجمعات خاصة ويوم الجمعة يزداد الاقبال على الشواطئ ، كما شدد محافظ الاسكندرية على منع التجمعات على كورنيش الاسكندرية و التحفظ على العربات المتنقلة للمشروبات و المأكولات الخفيفة  للحد من تلك التجمعات

 

حى غرب
حى غرب

 

 

 

 


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