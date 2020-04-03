اليوم السابع
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برامج تدريبية مكثفة للأطباء والممرضين بالبحيرة لمكافحة فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:48 م
برامج تدريبية مكثفة للأطباء والممرضين بالبحيرة لمكافحة فيروس كورونا الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تكثيف الجهود لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، مضيفا أنه تم تدريب العاملين بمستشفى الصدر بدمنهور بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى بالمديرية على إجراءات مكافحة العدوى وكيفية ارتداء الواقيات الشخصية وتعريف حالة اشتباه كورونا والحالة المؤكدة والمخالطة وطريقة العزل المنزلى.

كما تم تدريب العاملين بمستشفى شبراخيت المركزى على إجراءات مكافحة العدوى حيث تم التأكيد على أن يكون كل العاملين بكل قسم وعيادة داخل المستشفيات على دراية كاملة بالإجراءات والخطوات الصحيحة الواجب اتباعها، وتوفير أجهزة قياس الحرارة بجميع مداخل المستشفيات والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير المستمرة داخل المستشفيات والمراكز الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة الى تدريب العاملين  بمستشفيات إدفينا وإيتاي البارود والفريق الطبي والعاملين بالمنشآت الصحية التابعة لإدارة دمنهور.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ان هذه البرامج التدريبية  تأتى في إطار الجهود الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واستمرارا لجهود مديرية الشئون الصحية بالبحيرة في تدريب العاملين بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة على إجراءات مكافحة العدوى، لافتا الى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات الطب الوقائي ومكافحة العدوى في خطط التعامل مع فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمراكز الطبية ومتابعة توفير مستلزمات التعقيم.

من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بكافة الجهود الوقائية والاحترازية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مؤكدا على الدور الكبير الذي يقوم به الأطباء وأطقم التمريض والقطاع الصحي .

 

وأهاب محافظ البحيرة  بجميع المواطنين بالالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الدولة الخاصة بالوقاية .

 

ووجه اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة الاجهزة التنفيذية  بتكثيف اعمال التطهير والتعقيم للمبانى والشوارع والميادين  بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات والمديريات الخدمية والمختصين في تنفيذ تلك الاعمال،  وذلك فى اطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وشدد محافظ البحيرة  على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطني المحافظة وذلك من خلال الخطة الشاملة الموضوعة فى هذا الشأن.

 

 كما وجه  محافظ البحيرة بإستمرار الحملات الرقابية على الاسواق  والصيدليات  لضبط المخالفين فى اطار خطة  الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية  لعرض  ادوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاه .

 

واشار محافظ البحيرة الى  التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه  تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن ، مؤكدا على إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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