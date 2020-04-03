اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 05:13 ص
خالد صلاح
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باكستان ترحب بمنحة يابانية لمكافحة فيروس "كورونا"

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:00 ص
باكستان ترحب بمنحة يابانية لمكافحة فيروس "كورونا" كورونا فى باكستان
أ ش أ

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رحبت الدكتورة فردوس عاشق أعوان مساعدة رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الإعلام والإذاعة، الخميس، بمنحة يابانية بقيمة 216 مليون دولار لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن تصريحات الدكتورة أعوان جاءت في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم.
وأوضحت الدكتورة فردوس أن اليابان تدعم باكستان دائما في الأوقات الصعبة، مشيرة إلى أن الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء عمران خان تبذل مساعيها الجادة لحماية الشعب من وباء "كورونا".


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فيروس كورونا

كورونا فى باكستان

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