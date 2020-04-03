رحبت الدكتورة فردوس عاشق أعوان مساعدة رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الإعلام والإذاعة، الخميس، بمنحة يابانية بقيمة 216 مليون دولار لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن تصريحات الدكتورة أعوان جاءت في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم.
وأوضحت الدكتورة فردوس أن اليابان تدعم باكستان دائما في الأوقات الصعبة، مشيرة إلى أن الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء عمران خان تبذل مساعيها الجادة لحماية الشعب من وباء "كورونا".
باكستان ترحب بمنحة يابانية لمكافحة فيروس "كورونا"الجمعة، 03 أبريل 2020 05:00 ص
كورونا فى باكستان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحبت الدكتورة فردوس عاشق أعوان مساعدة رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الإعلام والإذاعة، الخميس، بمنحة يابانية بقيمة 216 مليون دولار لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى باكستان إلى 2386 حالةالخميس، 02 أبريل 2020 05:18 م
رئيس وزراء باكستان يعلن إنشاء صندوق إغاثة لمحاربة فيروس "كورونا"الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:27 م
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى باكستان إلى 1914 حالةالثلاثاء، 31 مارس 2020 07:06 م
ارتفاع ضحايا كورونا فى باكستان إلى 21 حالة وفاة و1625 مصاباالإثنين، 30 مارس 2020 06:51 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة