انطلاق حملة "يداً بيد" بمنطقة تبوك فى السعودية ضمن إجراءات مكافحة كورونا

إيمان حنا

انطلقت اليوم الجمعة، بمنطقة تبوك حملة "يداً بيد" التي وجه بها الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها كافة دول العالم، والإجراءات الاحترازية الحثيثة التي اتخذتها الدولة منذ البداية لمكافحة انتشار وباء كورونا وتسخير كافة السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم .وفق واس.



وأوضح المستشار الإعلامي لإمارة منطقة تبوك المنسق لأعمال الحملة بالمنطقة علي القحطاني، أنه وبتوجيه من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز انطلقت الحملة التي تهدف إلى تطلعات المملكة بتخفيف الآثار على الأسر الأكثر تضرراً جراء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك دعم الأعمال الميدانية لتقديم العون للأسر المحتاجة من مواطنين ومقيمين.

وأكد أن الحملة تتخذ عدة مبادرات لمسارات كثيرة ومتنوعة تتركز في محاور رئيسة ” اجتماعية ، وصحية وتموينية وأسرية ، مضيفاً أنها تستهدف الحركة التعليمية من خلال ”التعليم عن بعد" بعقد عدة دورات التي من شأنها الحفاظ على مسار تلك الحركة بالمنطقة.



وقال القحطاني: إن الحملة تستهدف مدينة تبوك والمحافظات والمراكز بالمنطقة، منوها إلى تنفيذ الكثير من المبادرات خلال الأيام القليلة القادمة والتي قد تصل إلى خمسين مبادرة. والعمل مستمر على المبادرات الأخرى لتشمل جميع شرائح المجتمع، مشيدا بحجم التفاعل الكبير مع الحملة من الجميع سواء كان على مستوى الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد .