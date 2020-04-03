اليمن والولايات المتحدة الأمريكية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

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بحث رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، الخميس، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام والمصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الجانبين ناقشا، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، وموقف الحكومة الشرعية في التعاطي الإيجابي مع هذه التحركات على إثر دعوة الأمين العام الأمين العام للأمم المتحدة للتهدئة.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن استمرار التصعيد من قبل مليشيا الحوثي على مختلف الجبهات، وخروقاتها المستمرة، تتنافى مع دعوات التهدئة وجهود السلام، وتعبر عن طبيعة هذه المليشيات التي لا تعبئ بالإنسان اليمني أو بمعاناته.

وقال عبد الملك "إن ما شاهدناه خلال الأيام الماضية من تجنيد الأطفال ودفعهم للجبهات وللموت أمر محزن ويتنافى مع المبادئ والقوانين الإنسانية".. مجددا ترحيب الحكومة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ودعوة مبعوثه الخاص إلى اليمن لعقد اجتماع عاجل لمناقشة وقف إطلاق النار لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية فيروس "كورونا" المستجد.

ومن جانبه، أكد السفير الأمريكي على دعم بلاده لدعوات التهدئة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، مشددا على استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية في مختلف المجالات.