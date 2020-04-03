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اليمن: الإعلاميون الطاعنون فى الدولة لن يفلتوا من الإجراءات التأديبية

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:57 م
اليمن: الإعلاميون الطاعنون فى الدولة لن يفلتوا من الإجراءات التأديبية وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الإريانى
إيمان حنا

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أكد وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الإريانى، أن معركة مأرب ليست معركة "حزب الاصلاح" فقط، بل هي معركة جميع القوى الوطنية، ومن يصورها كذلك فهو حوثي مستتر يخدم مشروع الإمامة الكهنوتية او معتوه احمق لا يعي تبعات تصرفاته او مسترزق رخيص على حساب القضية الوطنية وتضحيات أبناء شعبنا اليمني والجيش الوطني البطل الذي يسطر ملاحم بطولية.

أضاف الأريانى ، فى سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن معركة مأرب والجوف والساحل الغربي والضالع والبيضاء وتعز ولحج وحجة وصعدة مع المليشيا الحوثية الايرانية هي معركة كل اليمن، وفيها اختلطت دماء اليمنيين دفاعا عن الارض والعرض والجمهورية وحلم الدولة المدنية العادلة والهوية اليمنية والعربية في مواجهة اعتى عصابة دموية في تاريخ البشرية.

وأشار إلى أن ما يصدر عن بعض الاعلاميين الذين كنا نحسبهم جزء من معركتنا ضد المشروع الإيراني وأداته الحوثية فإذا بها تطعن المشروع الوطني والجيش والمقاومة الشعبية في ظهرها مؤسف ومخزي ومعيب.

هذه الأصوات النشاز صارت أكثر خطرا على الجمهورية والمعركة الوطنية من اعلام مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية"، على هذه الأصوات النشاز ان لا تستغل انشغال اليمنيين في معركتهم المصيريةمع المليشيا الحوثية للإساءة للدولة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية او التحالف بقيادة اشقائنا في السعودية والطعن في المعركة الوطنية مقابل حفنة من النقود،وعليها ان تدرك انها لن تظل خارج طائلة الإجراءات التأديبية.

 


اليمن

ايران

الحوثيين

وزير اعلام اليمن

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