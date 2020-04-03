اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 07:07 م
خالد صلاح
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اليابان تدرس تقديم عقار مضاد للانفلونزا مجانا لمساعدة الدول فى مكافحة كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:56 م
اليابان تدرس تقديم عقار مضاد للانفلونزا مجانا لمساعدة الدول فى مكافحة كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
طوكيو أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدى سوجا، اليوم الجمعة، أن الحكومة تدرس تقديم عقار "أفيجان" المضاد للإنفلونزا مجانا للدول التى تعتزم استخدامه فى علاج مرضى فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى ، خلال مؤتمر صحفي، قوله إن "نحو 30 دولة قدمت طلبات من خلال القنوات الدبلوماسية إلى اليابان لشراء عقار أفيجان".

ويعتبر العقار الذى الذى طورته شركة توياما للكيماويات التابعة لشركة فوجى فيلم العملاقة فعالا فى علاج الأمراض التى يسببها فيروس كوفيد-19.

وأضاف سوجا "نعتزم توسيع التجارب الإكلينيكية لعقار أفيجان مع الدول الراغبة فى التعاون فى هذا الصدد".

وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى قد أعلن فى مؤتمر صحفى السبت الماضى أن الحكومة ستدفع تطوير الأدوية واللقاحات، بما فى ذلك أفيجا ، لمكافحة الفيروسات المسببة للالتهاب الرئوي.

وقالت شركة توياما للكيماويات التابعة لشركة فوجى الثلاثاء إنها بدأت تجارب إكلينيكية لتقييم فعالية الدواء، المعروف أيضًا باسم فافيبيرافير، لمرضى كوفيد-19.

جدير بالذكر أن اليابان هى من صنعت أفيجان كعقار مضاد للإنفلونزا، وهنالك آمال تلوح فى الأفق أن يساعد هذا العقار أيضًا فى علاج أمراض أخرى، بما فى ذلك الإيبولا والأمراض المنقولة بالقراد.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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