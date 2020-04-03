الكويتى لحقوق الإنسان يدعو لتجهيز مراكز إيواء لأطفال المصابين بفيروس كورونا

محمد عبد المجيد

دعت نائبة رئیس الدیوان الوطنى الكویتى لحقوق الإنسان الدكتورة سھام الفریح، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازیة بتجھیز مراكز إيواء، لاستقبال أطفال المصابین بفیروس كورونا المستجد "كوفید - 19 " عند الضرور، وقالت الفریح وھى رئیسة لجنة حقوق الطفل فى الديوان فى تصریح صحفى الیوم الجمعة إن بعض الأسر وخصوصا الوافدة لیس لدیھا أقرباء للاعتناء بأطفالھا فى حالة إصابة الوالدين وسلامة الأطفال مما یعرضھم للخطر الشدید.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أوضحت، أن المادة السادسة من قانون حقوق الطفل، تنص على أن تتكفل الدولة بأولویة الحفاظ على حیاة الطفل وتنشئته تنشئة آمنة تكفل حمایة حقوقه، واحترامها فى حالات الطوارئ والكوارث والحروب.

كما دعت "ولدواع إنسانیة بحتة إلى الإفراج عن السجینات الحاضنات لأطفال خوفا علیھم من انتشار فیروس كورونا المستجد" مضیفة "اننا نشعر بالقلق الشدید تجاه ذلك ولضمان صحة وسلامة الجمیع نرجو الإفراج عنھم".

وأشادت بإجراءات الدولة، فى التصدى لھذا الوباء الفتاك والحد من انتشاره وخصوصا الكوادر التى تقف فى الصفوف الأمامیة لافتة إلى أن "ھذه الإجراءات تمنحنا الارتیاح والاطمئنان لذا نحن نقدر ونثمن كل ھذه الجھود الذى شھد لھا العالم من حولنا".

یذكر أن، الدیوان الوطنى لحقوق الانسان أنشئ عام 2015 ویشرف علیه مجلس الوزراء ویھدف إلى تعزیز وحمایة حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزیز احترام الحریات العامة والخاصة فى ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقات الدولية المصدق علیھا من دولة الكویت وله شخصیته الاعتباریة، ویتمتع بالاستقلالية فى ممارسة مھامه واختصاصاته.