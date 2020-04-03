الغرفة التجارية بالإسكندرية: استجابة أصحاب التوكيلات الملاحية بقرار التعامل الإلكترونى

الإسكندرية أسماء على بدر

أكدت لجنة الأزمات التى نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه بعد قرار التعامل الإلكترونى وردا على طلب الغرفة التجارية من التوكيلات الملاحية ومشاركة منهم للحد من التكدس والازدحام، استجابت عدد كبير من التوكيلات منذ بداية القرار.

وقال بيان الغرفة التجارية، إنه تم الحد من الزحام خاصة فى هذة الاوقات العصيبة التى تمر بالقطاع الملاحى بخصوص تفعيل الدفع الإلكترونى و الڤيزا والماستر و كارت ميزه تمت الاستجابة اليوم من عدد من التوكيلات.

كما أشار إلى أنه تم استثناء عدد من الشركات من حد السحب (خمسون ألف جنيه مصري) بشرط إحضار صورة من السجل التجارى، وهى كالتالى الشركات الزراعية التى تعمل مع صغار الزارعين، شركات النقل البرى واللوچيستك.



وقدمت الغرفة التجارية وشعبة التوكيلات الملاحية بالإسكندرية تسهيلات المكاتب التوكيلات منعا للزحام والحد من التجمعات الكبيرة التى تحدث يوميا أمام المكاتب لتخليص الإجراءات تسهيلا عليهم، وقامت بتخصيص بريد إلكترونى للرد على المستفيدين بفواتير الشحنات الواردة للموانئ المصرية.



وأضاف بيان اليوم، أن البريد الإلكترونى يتيح الفرصة للمندوب بالتواجد مرة واحدة لاستيلام المستندات، ويقلل من الزحام وخطر انتشار العدوة.



وكان قد قرر أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، إنشاء لجنة لإدارة الأزمة برئاسة المهندس محمد فتح الله، عضو مجلس ادارة الغرفة، فى إطار سعى الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية الدائم لدعم وخدمة منتسبيها من التجار والصناع ومؤدى الخدمات.



وأضاف البيان الصادر عن الغرفة اليوم، أن يكون دورها العمل على حل كافة الأزمات التى تواجه جميع منتسبى الغرفة فى الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد على أن يكون أحمد عبد المنعم مقررا للجنة، ويمكن تلقى كافة الشكاوى والأزمات.



وكان قد شنت الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، حملة لتعقيم ولتطهير داخل مبنى الغرفة بمنطقة محطة الرمل، وذلك كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك فى إطار الإجراءات المكثفة الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير التى تقوم بها الحكومة بجميع المنشآت الحيوية وقطاعات الدولة المختلفة لمنع انتشار فيروس كورونا.



وقال البيان الصادر عن الغرفة اليوم، أنه يتم استخدام مواد تعقيم معتمدة وأجهزة الرش المناسبة، وشملت أعمال التعقيم مواقع العمل ومداخل ومخارج المبنى والمكاتب الإدارية والمصاعد والسلالم، وتنظيف الأرضيات ودورات المياه وأماكن الانتظار وإستراحات العملاء.



وأشار إلى أنه هذه الحملات جاءت للحفاظ على سلامة منتسبى الغرفة من التجار والصناع ومؤدى الخدمات والموظفين.