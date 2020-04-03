الصين تنفى التمييز ضد الأجانب فى إطار مكافحة كورونا

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نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، وجود تمييز ضد الأجانب فى إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، داعية فى الوقت نفسه إلى التفاهم والتعاون من أجل السلامة المشتركة، جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعليقا على التدابير التى بدأت بكين تنفيذها اعتبارا من يوم 28 مارس الماضى وتقضى بتعليق مؤقت لدخول الأجانب من حاملى التأشيرات والإقامات السارية إلى البلاد.

وقالت هوا تشون يينج، "إن القرار تم اتخاذه فى إطار تعزيز جهود مكافحة الوباء ومنع انتشار جديد للفيروس مرة أخرى بسبب الحالات الوافدة، مشددة على أن الصين تعامل الأجانب على قدم المساواة دون تمييز، وأن وزارة الخارجية الصينية نصحت أيضا البعثات الأجنبية فى البلاد بتعليق عمليات التناوب (الخاصة بأفراد البعثة) مؤقتا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة".

وأضافت، أن التدابير الصارمة قد تسبب إزعاجا، مؤكدة أهمية تفهم الأجانب فى الصين وتعاونهم، مع تجنب وسائل الإعلام المبالغة فى تفسير التدابير ذات الصلة.