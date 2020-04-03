اليوم السابع
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الصين تنصح الدبلوماسيين الأجانب بعدم السفر إلى بكين

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:02 ص
الصين تنصح الدبلوماسيين الأجانب بعدم السفر إلى بكين الصين
رويترز

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قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إن الصين تنصح الدبلوماسيين الأجانب بعدم السفر إلى بكين بعدما حظر البلد مؤقتا دخول معظم الأجانب لمنع انتشار فيروس كورونا هناك مجددا.

وذكرت للصحفيين فى إفادة يومية أن الوزارة على علم باكتشاف عدد من حالات الإصابة بالفيروس بين الدبلوماسيين الأجانب فى الصين.

 

وأعلنت الصين عن إجمالي الأرقام التي تعافت لديها من فيروس كورونا الذى انتشر من مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019، وقالت اللجنة الوطنية الصحية في بيان نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"  إن 76571 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم.

 

وأشارت اللجنة في بيانها اليوم الجمعة إلى أنه حتى اللحظة  تم الإبلاغ عن 81620 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، وتوفي 3322 شخصا بسبب المرض، وبشأن الحالات اليومية، قالت اللجنة جميع المستشفيات في الصين لم تتلق أي حالات جديدة.

 

وللمرة الأولى منذ انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم، تخطت ألمانيا نظيرتها الصين فى عدد الإصابات بالفيروس التاجي، ووفق Worldometers  الذى يرصد حالات الإصابة بالفيروس حول العالم، تراجعت الصين إلى المركز الخامس عالميا بدلا من المركز الرابع لتحل محلها ألمانيا بعدد إصابات اقترب من 58 ألف إصابة، في حين سجلت الصين 81.5 ألف إصابة.

 

وجاءت الولايات المتحدة على المركز الأول في عدد الإصابات لتسجل 240.375، وجاءت في المرتبة الثانية بعدد الإصابات إيطاليا بعدد وصل إلى 115 ألف إصابة، بينما احتلت إسبانيا المركز الثالث بعدد إصابات بلغ 110 ألف.

 

وكانت تخطت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مليون إصابة، حول العالم، فيما توفى أكثر من 51 ألف و338 شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 210 ألف و191 حالة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.


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كورونا

فيروس كورونا

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