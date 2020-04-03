اليوم السابع
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الصين: الجهود المطلوبة لتخطى كورونا وتأثيره لن تكون أقل من حرب عالمية

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:16 م
الصين: الجهود المطلوبة لتخطى كورونا وتأثيره لن تكون أقل من حرب عالمية اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بكين أ ش أ

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أكدت وزارة الخارجية الصينية ، اليوم الجمعة ، أن مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) غير المسبوق تحتاج إلى أصوات أكثر تعقلا وإيجابية، مشددة على أن " الجهود المطلوبة لتخطى المرض وتأثيره لن تكون أقل من حرب عالمية طويلة المدى وشاقة".

جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ ، اليوم، تعليقا على رسالة مفتوحة نشرتها مجلة "الدبلوماسي" الدولية ممهورة بتوقيع 100 عالم صينى إلى مختلف أوساط المجتمع الأمريكي، دعوا فيها إلى التضامن والتعاون العالميين فى مواجهة الوباء.

وقالت يينغ إنه لا يمكن تحقيق النصر فى المعركة ضد الفيروس فى وقت مبكر، والحفاظ على حياة شعوب كل البلدان وصحتها إلى أقصى حد ممكن، إلا من خلال التضامن والتعاون بين الجميع.

وأضافت أن هناك حاجة للمزيد من الآراء "العقلانية والهادئة والإيجابية" فى المرحلة الحالية لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن الجهود المطلوبة لتخطى المرض وتأثيره "لن تكون أقل من حرب عالمية طويلة المدى وشاقة"، ويتعين على الدول العمل معا، بدلا من "الشكوى وتوجيه الاتهام وتبادل إلقاء اللوم".

وتابعت " إن جائحة كورونا أزمة عالمية فى الصحة العامة ذات حجم مروع لم تشهده الأجيال الماضية ، وإن الصين كانت ضحية للمرض مثل دول أخرى، وأنه من خلال التضامن والتعاون بين شعوب العالم فقط، نستطيع فى النهاية تحقيق نصر نهائى فى الحرب على المرض".

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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