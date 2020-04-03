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الصحة تنشر الطريقة الصحيحة لتحضير محلول التعقيم للوقاية من فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:15 م
الصحة تنشر الطريقة الصحيحة لتحضير محلول التعقيم للوقاية من فيروس كورونا طريقة تحضير محلول التعقيم للوقاية من فيروس كورونا
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انفو جراف يوضح طريقة تحضير محلول التعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب الانفوجراف فإن الطريقة الصحيحة لتحضير محلول التعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هي وضع 1 مل من الكلور المركز أو 50 مل مقدار "فنجان من القهوة" من الكلور التجارى في المحلات على 1 لتر من الماء.

وأكدت الوزارة أن هذا المحلول يستعمل لتعقيم الأسطح بشكل يومى ، مثل :"الأثاث ، الأدوات ، مقابض الأبواب ، المطبخ ، الحمامات".

طريقة تحضير محلول التعقيم للوقاية من فيروس كورونا
طريقة تحضير محلول التعقيم للوقاية من فيروس كورونا

 

 

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.

 

وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.

 

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 58 حالة وفاة.

 

 


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