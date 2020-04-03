اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 08:39 م
خالد صلاح
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الصحة التركية: زيادة وفيات كورونا إلى 425 والإصابات 20921

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:08 م
الصحة التركية: زيادة وفيات كورونا إلى 425 والإصابات 20921 محاولات رصد مصابى كورونا
رويترز

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قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، إن عدد الوفيات بسبب تفشى فيروس كورونا زاد بواقع 69 إلى 425 اليوم الجمعة بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة بواقع 2786 إلى 20921، وذكر قوجة أن 16160 فحصا تم إجراؤها فى الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل العدد الإجمالى للفحوص التى أجريت فى تركيا منذ بدء التفشى إلى 141716.
 
سجلت تركيا 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 356 شخصا، وذلك وفقا لما ذكرته قناة الحدث فى خبر عاجل لها منذ قليل.
 
وكانت الجمعية الطبية التركية (TTB)، قالت أن تاشى أوغلو قد أصيب بالفيروس أثناء علاج أول مريض مصاب بفيروس كورونا فى البلاد.
 
وأشارت الجمعية التركية، إلى أنه تم وضع تاشى أوغلو، 67 عاما، تحت الحجر الصحى فى 16 مارس بعد ظهور أعراض الفيروس. بعد ذلك، أعلن نجله أنور تاشى أوغلو على وسائل التواصل الاجتماعى أن اختبار والده كان إيجابي، لكن حالته الصحية لم تكن خطيرة. لكن يبدو أن حالته الصحية قد تدهورت قبل وفاته.
 

تركيا

الصحه التركيه

كورونا

فيروس كورونا

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