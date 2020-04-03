اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة الإسرائيلية: حصيلة إصابات كورونا تتجاوز 7 آلاف والوفيات ترتفع لـ37

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:56 ص
الصحة الإسرائيلية: حصيلة إصابات كورونا تتجاوز 7 آلاف والوفيات ترتفع لـ37 كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزراة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتتجاوز 7 آلاف حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 37 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.


وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - أن عدد حالات الإصابة المؤكدة فى إسرائيل حتى الآن بلغ 7030 حالة بزيادة قدرها 73 حالة منذ مساء أمس الخميس، بينها 115 حالة خطيرة، فيما تماثلت 357 حالة للشفاء.


كما أعلنت الوزراة وفاة رجل يبلغ من العمر 71 عامًا اليوم جراء إصابته بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات حتى الآن 37 حالة.


وكانت إسرائيل قد سجلت أمس الخميس أكبر زيادة يومية فى حصيلة الوفيات بلغت 10 حالات، كما سجلت 689 حالة إصابة مؤكدة.

 


كورونا

فيروس كورونا

إسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة