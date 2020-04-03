الصحة الإسرائيلية: حصيلة إصابات كورونا تتجاوز 7 آلاف والوفيات ترتفع لـ37

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أعلنت وزراة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتتجاوز 7 آلاف حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 37 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.



وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - أن عدد حالات الإصابة المؤكدة فى إسرائيل حتى الآن بلغ 7030 حالة بزيادة قدرها 73 حالة منذ مساء أمس الخميس، بينها 115 حالة خطيرة، فيما تماثلت 357 حالة للشفاء.



كما أعلنت الوزراة وفاة رجل يبلغ من العمر 71 عامًا اليوم جراء إصابته بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات حتى الآن 37 حالة.



وكانت إسرائيل قد سجلت أمس الخميس أكبر زيادة يومية فى حصيلة الوفيات بلغت 10 حالات، كما سجلت 689 حالة إصابة مؤكدة.