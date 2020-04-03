اليوم السابع
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السياحة والآثار تتيح زيارات افتراضية للمواقع والمقاصد المصرية عبر الانترنت

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:20 م
السياحة والآثار تتيح زيارات افتراضية للمواقع والمقاصد المصرية عبر الانترنت زيارات افتراضية للمواقع الاثرية
كتبت آمال رسلان 

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تطلق وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية، خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للوزارة اليوم الجمعة ، أنه سيتم نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها او شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين، وهو الموقف الذى يأتى في اطار جهود الوزارة لإتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة، خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19. وسيكون شعار هذه الزيارات Experience Egypt from Home Stay Home Stay Safe  وتطلق الوزارة اليوم بالتعاون مع معهد البحوث الامريكية بالقاهرة اولي الزيارات الافتراضية لمقبرة مننا وهي من أجمل مقابر النبلاء بالبر الغربي بمدينة الأقصر والتي تعود إلى الأسرة الثامنة عشر.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار تقوم بأعمال تطهير وتعقيم واسعة شملت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير عدد من الفنادق في الغردقة وخليج مكادي والجونة وجنوب سيناء والأقصر وغيرها من المدن السياحية بالتعاون مع غرفة المنشات الفندقية.

بدأت وزارة السياحة والآثار في إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الأثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري، واستكمال الأعمال في باقي المواقع في صعيد مصر والقاهرة الكبري، وذلك في إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19) .

وقال الدكتور أيمن عشماوي ، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، منها المخزن المتحفي بشمال سيناء، ومنطقة آثار مطروح، والمواقع الأثرية في محافظات المنوفية، وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية، ومنطقة آثار هرم هوارة بالفيوم.

كما استمرت أعمال التعقيم باقي المناطق والمتاحف الاثرية في محافظة الإسكندرية منها منطقة كوم الناضورة الاثرية ومتحف المجوهرات الملكية والمتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف رشيد الوطني والمقر الإداري للآثار الغارقة و منطقة آثار كوم الناضورة،وفي محافظة المنيا شملت الأعمال منطقة آثار زاوية سلطان ومقابر فريزر، ومركز زوار تل العمارنة، والمخزن المتحفي بالبهنسا.


الاثار

واقع افتراضى

كورونا

اخبار مصر

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