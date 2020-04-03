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السودان يسجل إصابتين بفيروس كورونا وارتفاع العدد لـ10 حالات

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:09 م
السودان يسجل إصابتين بفيروس كورونا وارتفاع العدد لـ10 حالات مواجهة كورونا - أرشيفية
كتب عامر مصطفى

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أفادت سكاي نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا فى السودان ليرتفع عدد الإصابات إلى 10 حالات.

 

وأطلق رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك مبادرة "القومة للسودان- الحملة الشعبية للبناء والتعمير"، وهى دعوة للتبرع الجماعى الذى سيُساعد السودان على مواصلة إرث الثورة.


وقال حمدوك - في كلمة وجهها للشعب السوداني مساء الخميس - "كما وقفنا متحدين لإسقاط النظام السابق، نقف الآن مرة أخرى لإعادة بناء وإعمار البلاد بعد عقود من الدمار والإنهيار"، مؤكدا أن معركة البناء والاعمار هى استكمال للخطى المجيدة التي مشى عليها الشعب السوداني في ثورته المستمرة، والتي تتوجت بإسقاط النظام المخلوع.

 

وأكد أهمية إكمال الطريق إلى المستقبل المشرق للشعب السوداني، عبر الانخراط الجاد في مشاريع التنمية الديمقراطية والمشاركة في بناء وإعمار الوطن.

 


وقال حمدوك "نحن نشهد فترة عصيبة في تاريخ بلادنا، وتواجهنا مسئولية جماعية لحماية أمتنا ومجتمعاتنا وكُلنا ثقة بأننا سنتغلب عليها بالتكاتف والتعاون والعمل المشترك"، موضحا أنه مع ظهور فيروس كورونا المستجد تستمر المساعي المختلفة في شتى بقاع العالم من سياسيين وكوادر طبية وناشطين وقطاع خاص ووسائل إعلام وتتضافر جهودهم ساعة بعد ساعة وتتضاعف لمحاربة انتشار هذا الوباء.


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