السنغال يسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 190

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 15 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الحالات 190 حالة.
وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية مساء الخميس أن السنغال سجلت يوم الثلاثاء أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس لباب ضيوف ، الرئيس السابق لأوليمبيك مرسيليا (فرنسا) الذى توفى في مستشفى فان في دكار.
وأشار البيان إلى أن الفئة العمرية ما بين 25 و60 عاما تمثل نسبة 64 في المائة من المصابين في السنغال، لافتا إلى شفاء 10 مصابين اليوم من أصل خمسة وخمسين حالة تم شفاؤها منذ ظهور والوباء في السنغال مطلع الشهر الماضي.
السنغال يسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 190الجمعة، 03 أبريل 2020 03:30 ص
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 15 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الحالات 190 حالة.
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